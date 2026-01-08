Renfe lanza este jueves una promoción de billetes de AVE desde 15 euros: cómo conseguirlos

Renfe pondrá en marcha este jueves 8 de enero una campaña promocional que permitirá adquirir billetes de AVE a partir de 15 euros y de Avlo desde 7 euros, su tarifa mínima habitual. La oferta estará disponible hasta el 18 de enero o hasta que se agoten los asientos asignados a la promoción.

Las tarifas especiales se podrán utilizar para viajar desde el 8 de enero en servicios AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional con destino a cualquier punto de la red, según ha comunicado la compañía ferroviaria.

Los billetes incluidos en la campaña aparecerán señalizados como “Superprecio” tanto en la página web como en la aplicación móvil. Además, los usuarios tendrán la posibilidad de ampliar su billete en modalidad Básica a la opción “Elige” por un suplemento de 3 euros, lo que permite mayor flexibilidad en cambios y anulaciones, salvo en los trayectos internacionales.

Por otro lado, los clientes adscritos al programa de fidelización Más Renfe podrán combinar estas tarifas reducidas con la acumulación de puntos, incrementando así el ahorro en sus viajes.