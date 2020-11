Moreno advierte que "quedan muchos días de limitaciones" en Andalucía, incluidos los de Navidad

Las limitaciones a la movilidad y las restricciones para contener la pandemia continuarán. Tanto en el próximo puente de la Constitución como en las Navidades. Puede haber algunos cambios, según lo que determine el próximo domingo el comité de expertos, pero no se abrirá mucho el grifo. "Parece que hemos conseguido controlar el crecimiento. Hay una leve bajada. Vamos por el buen camino y las medidas están dando resultado, pero no significa que hayamos doblegado la curva. Nos quedan muchos días de limitaciones". Así de claro ha sido este viernes en Málaga, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Unas afirmaciones con las que se refería no sólo al puente del 6 de diciembre, sino también a las fiestas navideñas. Ha aclarado que la Junta intentará que sea una Navidad "entre comillas lo más normalizada posible", pero ha hecho hincapié en que "las Navidades de este año no van a ser como las de 2019". Y ha agregado que "van a existir limitaciones en Navidad porque en cinco semanas no creo que el virus baje tanto como para abrir las restricciones".

Tras visitar unas obras de reforma del Materno Infantil de Málaga, Moreno ha apuntado que su responsabilidad es velar por la salud de los andaluces. Dijo que con ese objetivo y siempre en función de las recomendaciones de los expertos, tomará decisiones que "pueden ser impopulares e incomprendidas", que supongan "un desgaste" político para el gobierno autonómico y que "me duelen", pero la meta es "evitar fallecimientos y el crecimiento de la pandemia".

Ha comentado que a falta de tratamiento y vacuna, las únicas herramientas para contener la propagación del virus son las restricciones a la movilidad. Ha insistido en que "si se abre el grifo", hay un crecimiento de la pandemia, de las hospitalizaciones, de los ingresos en UCI y de las muertes. En cambio, ha insistido que las restricciones, aunque tengan un impacto negativo sobre la economía, reducen los nuevos contagios.

"Por lo tanto, lo razonable es que la movilidad sea limitada. No parece razonable que la movilidad sea amplia", ha resaltado. No obstante, ha admitido que podría haber algún cambio en la "movilidad local" en función de los datos epidemiológicos de cada zona, aunque ha aclarado que esas decisiones se tomarán según lo que determinen los expertos. "Hay que verlo con rigor", ha remarcado. "Hay una leve mejoría, pero insisto, es leve e ir muy rápido puede suponer que dañemos la salud y la economía", ha advertido.

"Creo que las cosas van razonablemente bien; hay menos hospitalizaciones y menos infectados. Pero todavía tenemos presión hospitalaria", ha añadido, aunque aclaró que, por ejemplo, en el caso de Málaga, "hay margen" porque quedan unas 200 camas libres de UCI.

"Vamos pasito a pasito. Pido temple, rigor y serenidad", ha reclamado el presidente de la Junta que instó a los ciudadanos a actuar con "paciencia y responsabilidad" justamente para que en las próximas semanas puedar ir mejorando la situación epidemiológica, de la que precisamente depende que las restricciones se vayan aflojando. Ha destacado que el 85% de la población cumple las normas. "Pero tenemos que ser todos. Por eso pido, solicito y ruego que se cumplan", insistió.