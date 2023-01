"La saturación de la Atención Primaria es el caldo de cultivo de las agresiones"

Al mostrar su repulsa ante las últimas agresiones a personal sanitario en Andalucía, Antonio Macías, secretario regional de Sanidad UGT Andalucía vincula el aumento de la violencia en las consultas con la saturación de las consultas en la Atención Primaria, y advierte de que la administración sanitaria "no está haciendo nada para solucionar el problema de colapso en los centros de salud".

El líder sindical explica que "es evidente que las medidas de protección no son insuficientes", al recordar una reciente condena a un agresor en Jerez de la Frontera a pena de cárcel por agredir a un profesional sanitario. Al considerarse delito de atentado, el ataque al médico como funcionario público está castigado con penas de prisión. Pese a las sentencias dictadas en este sentido las agresiones continúan.

Vincula la violencia con la saturación de la Atención Primaria

"Ahora mismo la administración además debería adoptar medidas que ayuden a evitar este repunte de agresiones, lo cual pasaría por solucionar el gravísimo problema que existe en la Atención Primaria, que no solo repercute en los centros de salud sino también en los servicios de Urgencias de los hospitales", considera Antonio Macías.

"Los usuarios ven que no les solucionan los problemas en la Atención Primaria y acuden al hospital. Evidentemente ninguna agresión está justificada, ni verbal ni física, pero la precariedad y la saturación es el caldo de cultivo del repunte de agresiones que se está registrado contra el personal sanitario. Lamentablemente no tiene visos de solución porque la administración no está haciendo absolutamente nada por solucionarlo. La administración mantiene un a actitud de desidia absoluta para solucionar el caos absoluto en la sanidad pública", lamenta.