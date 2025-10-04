Seis universidades andaluzas ahorrarán 100.000 euros al año con la energía solar

La Junta de Andalucía pondrá en marcha este octubre la instalación de sistemas de energía solar en seis universidades públicas de la comunidad, una iniciativa que generará una potencia global cercana a los 356 kWp y supondrá un ahorro económico estimado de casi 100.000 euros anuales en el consumo eléctrico de estos centros académicos.

Los trabajos de montaje de estas instalaciones fotovoltaicas se desarrollarán entre octubre y noviembre de 2025, implementándose en régimen de autoconsumo en diferentes edificios universitarios. Esta acción forma parte del compromiso autonómico por fomentar la eficiencia energética y la transformación digital en sus instituciones académicas. La financiación procede del contrato centralizado de suministro eléctrico gestionado a través de REDEJA (Red de Energía de la Administración de la Junta).

Las universidades beneficiarias -Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla- han seleccionado, junto a la Consejería de Universidad, edificios emblemáticos para albergar estas nuevas dotaciones energéticas. Entre los inmuebles elegidos destacan el Paraninfo de la UAL, el Hospital Real de Cádiz, los Pabellones Deportivos Fuentenueva de Granada, la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Huelva, el Pabellón Polideportivo de Jaén y la Facultad de Enfermería de Sevilla.

Plan extraordinario para campus sostenibles

Esta iniciativa fotovoltaica se suma a otras actuaciones de eficiencia energética que las universidades públicas andaluzas han venido ejecutando a través del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras. Durante 2024, este instrumento distribuyó 20 millones de euros entre las diez instituciones académicas públicas de Andalucía, priorizando inversiones orientadas al ahorro energético y la mejora de la confortabilidad en instalaciones universitarias.

Actualmente, la Consejería de Universidad y los rectores están ultimando los detalles del reparto correspondiente al Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras para 2025, que contará nuevamente con una dotación de 20 millones de euros procedentes de remanentes no afectados. Estas cantidades se complementarán con los 16 millones adicionales anunciados por el presidente andaluz, Juanma Moreno, destinados específicamente a intervenciones en sostenibilidad y digitalización de los campus universitarios.