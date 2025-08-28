TRÁFICO
Todos los cortes y desvíos de Tussam por las obras en Menéndez Pelayo

Los sindicatos se oponen a la contratación de detectives en Veiasa para controlar las bajas laborales

UGT y CCOO exigen la "retirada inmediata" de las ofertas para investigadores privados y cargan contra la gestión de la empresa de la Junta

Detectives investigarán el absentismo de los trabajadores andaluces de la ITV

Una cola de vehículos en un centro de ITV en Algeciras.
Una cola de vehículos en un centro de ITV en Algeciras. / E. Fenoy
Á. B.

28 de agosto 2025 - 14:08

Los sindicatos UGT y CCOO muestran un "absoluto rechazo" a que la dirección de Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), la empresa pública que efectúa las inspecciones técnicas de los vehículos (ITV), haya decidido la contratación a detectives para controlar las bajas del personal. Los sindicatos creen que la decisión de recurrir a investigadores privados que hagan seguimiento de las vidas de los trabajadores "criminaliza a la plantilla".

"Esta medida", afirman los sindicatos, "lejos de mejorar la gestión, criminaliza a la plantilla, proyecta una imagen injusta de falta de profesionalidad y supone un paso atrás en la confianza y el respeto que deben presidir las relaciones laborales".

UGT y CCOO exigen la "retirada inmediata" de las ofertas de los contratos para agencias de detectives, el "restablecimiento del seguimiento sanitario a través de la mutua con criterios clínicos" y la puesta en marcha de un "plan urgente para reducir las demoras, ordenar la gestión de personal y actualizar con rigor las bolsas de empleo". “Poner en la diana a la plantilla no resolverá nada", han añadido, "el problema es la falta de organización y la mala gestión”, subrayan las organizaciones sindicales en una nota remitida este jueves a los medios.

Los sindicatos solicitan una "reunión urgente" con la dirección de Veiasa y con la Administración andaluza para fernar la medida y "abordar soluciones reales" que garanticen un servicio público "eficaz" y el pleno respeto a los derechos de los trabajadores.

En 2022, explican los sindicatos, Veiasa comunicó que a partir de 2023 el seguimiento de las bajas lo asumiría la mutua con el argumento de agilizar pruebas médicas y ofrecer una mejor atención a los trabajadores. "Si ahora se recurre a detectives", señalan los sindicatos en una nota remitida a los medios, "es porque la dirección admite implícitamente que no está satisfecha con el sistema que ella misma impulsó y prefiere señalar a la plantilla antes que reconocer sus propias carencias organizativas".

La representación sindical de UGT y CCOO creen que la vigilancia de agencias de detectives a las plantillas de la empresa pública tiene un "evidente trasfondo". "Mientras se coloca el foco en quienes sostienen el servicio", dice la nota refiriéndose a los trabajadores, "las ITV en Andalucía acumulan listas de espera de un mes o más para conseguir cita".

Los sindicatos también lamentan la "mala gestión" del personal fijo discontinuo y eventual y la "nefasta actualización" de la bolsa de personal inspector y técnico. "Pretender que el problema de las ITV es el comportamiento" de los trabajadores sólo "oculta las vergüenzas" de la dirección de Veiasa y de la "Administración responsable".

También te puede interesar

Lo último

stats