La subida de los precios afecta a nueve de cada diez andaluces

El 93,8 por ciento de los andaluces se siente afectado por la subida de los precios, según se desprende del Barómetro Andaluz de junio publicado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), que explica también que el 44,9 por ciento ha tenido que limitar el uso de electrodomésticos.

La encuesta, realizada entre el 25 de junio y el 7 de julio a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía, pone de manifiesto que solo un 6,2% de los sondeados declara no sentirse afectado por la subida de precios, que el 25,1% gasta menos dinero en ocio (restaurantes, cines, etc.) y que otro 17,5% utiliza menos el coche para sus desplazamientos, recurriendo al transporte público o a la opción de teletrabajo.

De continuar esta escalada, un 38,3% de los andaluces confiesa que cree que tendrá que prescindir de ayuda en el hogar (servicio doméstico, cuidado de menores o personas dependientes); un 35,5% asegura que no podrá llenar el depósito de su vehículo; un 27,9% dice que no podrá pagar impuestos, mientras que otro 22,3% manifiesta que no podrá hacer frente al pago de los suministros básicos ni el 20,6% podrá pagar el alquiler o hipoteca de su vivienda.