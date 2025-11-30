La superluna de diciembre será la más espectacular hasta 2042: cuándo es, dónde verla en Andalucía y qué la hace tan especial

El mes de diciembre trae consigo la última luna llena del año y uno de esos fenómenos astronómicos que tardará algún tiempo en repetirse. Y es que en los próximos días tendremos la oportunidad de ver la conocida como Luna Fría, la última superluna hasta noviembre de 2026 y la última luna llena con estas características ¡hasta 2042!

Las superlunas ocurren cuando la luna llena se encuentra más alta y más cerca de lo que es habitual. En concreto, tendrá lugar durante la tarde noche del 4 al 5 de diciembre y alcanzará su punto de mayor esplendor y visibilidad a las 00:14 del 5 de diciembre. Pero ¿qué es lo que hace único a este fenómeno?

¿Cuándo es la superluna de diciembre?

Este 2025 ha habido hasta cinco superlunas seguidas, algo muy poco habitual, en los meses de agosto a noviembre, pero la Luna Fría será la más próxima de todas. A las 8:07 del jueves 4 de diciembre, la Luna alcanzará el perigeo, es decir, su punto de órbita más cercano a la Tierra, con 33,46 minutos de arco. En ese momento, la distancia entre ambos cuerpos celestes será de apenas 356.000 kilómetros.

Otra de las singularidades de la superluna de diciembre es que será la más alta en el cielo para el hemisferio norte hasta 2042. Este fenómeno se conoce como major lunar standstill ("la parada lunar mayor") y ocurre cada 18,6 años: se trata del momento en que la declinación de la luna alcanza sus puntos más extremos. Al contrario, en el hemisferio sur, será una luna inusualmente baja y cercana al horizonte.

Con todo ello, la última superluna de diciembre será un 15% más brillante y se verá a un tamaño un 7,9% más grande que una luna llena promedio.

Una luna con nombre propio

La luna llena de diciembre es conocida popularmente como Luna Fría o Luna de las Noches Largas. El motivo no es otro que su coincidencia con una de las noches más largas del año en el hemisferio norte, en uno de los meses con las temperaturas más bajas.

En alguna ocasión, el plenilunio ha coincidido con el solsticio de invierno, el día más corto del año, por lo que en algunas culturas ha adoptado un simbolismo especial que se asocia con el cierre de un ciclo semestral y la apertura de uno nuevo. Así, en Escandinavia o Canadá adquiere la denominación de Luna del Roble, en alusión a la leyenda de Yule, que marca el fallecimiento del Rey del Acebo (verano) y el nacimiento del Rey del Roble (invierno).

¿Dónde ver la Luna Fría en Andalucía?

Para disfrutar de la Luna Fría en su máximo esplendor, busca un punto hacia el este al atardecer y, en los momentos previos al amanecer, recuerda mirar hacia el oeste, ya que la Luna realiza el mismo movimiento sobre el cielo que el Sol. La superluna puede verse a simple vista sin ningún equipo especial, pero si quieres contemplar todos sus matices, utiliza un telescopio o prismáticos.

Asimismo, procura acudir a cualquier zona elevada con horizonte despejado, como colinas, azoteas, playas o campos, alejados de la contaminación lumínica de las ciudades. Al salir, la luna se percibirá más grande y de color anaranjado, pero durante la noche cerrada, podrás observarla inundar el cielo de una brillante luz plateada.

En Andalucía, si el tiempo lo permite, el mejor lugar para observar este fenómeno es Sierra Morena, la mayor Reserva Starlight del mundo, donde destacan localidades como Almadén de la Plata, Constantina, El Pedroso o Las Navas de la Concepción. Otros lugares idóneos para ver la superluna son la Sierra Sur de Jaén, Los Pedroches o el Valle del Alto Guadiato.