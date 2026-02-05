El tiempo en Andalucía: la comunidad afronta lluvias intensas, vientos de 100 km/h y temporal marítimo este jueves

Andalucía se enfrenta este jueves 5 de febrero de 2026 a una jornada meteorológica de alto riesgo marcada por lluvias generalizadas, vientos que podrían superar los 100 km/h en zonas montañosas y un temporal marítimo severo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la región experimentará un flujo húmedo del oeste-suroeste acompañado del paso de un frente frío que traerá chubascos intensos, riesgo de deslizamientos de tierra y peligro hidrológico por saturación del terreno.

Las precipitaciones afectarán a prácticamente todo el territorio autonómico, con acumulaciones especialmente destacadas en las zonas de sierra y laderas de barlovento. El viento alcanzará rachas muy fuertes en áreas montañosas y litorales expuestos, mientras que el mar de Alborán y el Estrecho registrarán olas de entre 4 y 5 metros con viento del suroeste de fuerza 8. AEMET ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones debido a que los suelos ya presentan un alto grado de saturación tras episodios previos.

La situación meteorológica se debe a la entrada de un sistema atlántico activo que canaliza humedad hacia la Península Ibérica. Este fenómeno, habitual en el periodo invernal, se intensifica cuando coincide con la presencia de terrenos ya empapados, lo que multiplica el riesgo de crecidas súbitas en cauces fluviales tanto de la vertiente atlántica como mediterránea. Las autoridades de Protección Civil han recomendado evitar desplazamientos innecesarios en las zonas más afectadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Cádiz y Málaga, entre las provincias con mayor riesgo

La provincia de Cádiz concentra algunos de los puntos más críticos del episodio meteorológico. Localidades como Grazalema podrían registrar acumulaciones superiores a los 250 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas, una cifra que sitúa a esta zona entre las de mayor pluviometría de toda España. El Estrecho de Gibraltar soportará rachas de viento de hasta 100 km/h, mientras que la costa gaditana afronta un temporal marítimo con olas de 4 a 5 metros y viento del suroeste de fuerza 8, lo que obliga a extremar la precaución en actividades náuticas y paseos marítimos.

En Málaga, la Serranía de Ronda se suma a las áreas con precipitaciones de especial intensidad. El litoral malagueño también sufrirá los efectos del temporal en el mar de Alborán, con condiciones adversas que afectarán a la navegación y a las infraestructuras costeras. Las autoridades locales han advertido sobre el riesgo de inundaciones en puntos bajos y han solicitado a la población que extreme las precauciones al circular por carreteras secundarias y zonas cercanas a cauces fluviales.

Granada, Jaén y Almería bajo vigilancia por viento y lluvia

Las provincias orientales de Andalucía tampoco escapan a la influencia de este episodio meteorológico adverso. En Granada y Jaén, las Béticas, especialmente Sierra Nevada y la Sierra de Cazorla, se esperan acumulaciones orográficas relevantes que podrían superar los umbrales de aviso en determinados puntos. Además, se prevén rachas de viento muy fuertes que afectarán a la estabilidad de vehículos altos y a la práctica de actividades al aire libre en cotas elevadas.

Almería, por su parte, registrará condiciones adversas tanto en el litoral como en alta mar. El mar de Alborán presentará viento de poniente de fuerza 6 a 8 y mar muy gruesa, acompañado de aguaceros y tormentas. Estas condiciones representan un peligro significativo para la navegación y obligan a suspender actividades pesqueras y recreativas en la zona. Las previsiones indican que el temporal marítimo podría prolongarse durante varias horas, por lo que se recomienda a los navegantes permanecer en puerto.

Huelva, Córdoba y Sevilla: lluvias persistentes y chubascos intensos

Las provincias occidentales de Andalucía también experimentarán un jueves marcado por la inestabilidad atmosférica. En Huelva, Córdoba y Sevilla se esperan lluvias persistentes durante la primera mitad del día, que se intensificarán con el paso del frente frío previsto para horas posteriores. Aunque AEMET no ha identificado zonas concretas de mayor riesgo en estas provincias, sí ha advertido del riesgo generalizado de acumulaciones significativas y de posibles complicaciones en la circulación vial.

El organismo meteorológico ha señalado que el suelo saturado incrementa considerablemente el peligro de que las precipitaciones deriven en problemas hidrológicos. En zonas urbanas, el riesgo de inundaciones en puntos bajos y de desbordamiento de sistemas de alcantarillado es elevado, mientras que en áreas rurales la posibilidad de crecidas en arroyos y ríos obliga a extremar la vigilancia, especialmente en las proximidades de puentes y vados.

Factores clave: saturación del suelo, viento y oleaje

Uno de los elementos que más preocupa a los expertos es el estado de saturación del terreno tras las lluvias registradas en semanas anteriores. Este factor multiplica el riesgo de crecidas aguas abajo, tanto en la vertiente atlántica como en la mediterránea, y favorece la aparición de deslizamientos de tierra en zonas de ladera. AEMET ha insistido en que el peligro hidrológico es significativo y ha pedido a la población que evite acercarse a cauces fluviales y a zonas susceptibles de sufrir desprendimientos.

El viento constituye otro de los principales factores de riesgo de esta jornada. Las rachas intensas, que podrían alcanzar entre 90 y 100 km/h en áreas montañosas y litorales expuestos, representan un peligro para la circulación de vehículos de gran tonelaje y para la estabilidad de estructuras temporales. Asimismo, el temporal marítimo en el litoral andaluz obliga a suspender actividades náuticas y a reforzar las medidas de seguridad en puertos y paseos marítimos, donde las olas podrían alcanzar hasta 5 metros de altura.

¿Qué es un temporal marítimo y cómo afecta a Andalucía?

Un temporal marítimo se define como una situación meteorológica en la que el mar presenta condiciones adversas debido a la combinación de viento intenso, oleaje elevado y, en ocasiones, precipitaciones. En el caso de Andalucía, este tipo de fenómenos suelen estar asociados a la entrada de borrascas atlánticas que canalizan vientos del suroeste hacia el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, generando olas de altura significativa y viento de fuerza 6 a 8 en la escala Beaufort.

Los temporales marítimos tienen un impacto directo en la navegación, obligando a suspender actividades pesqueras y recreativas, y pueden afectar a infraestructuras costeras como paseos marítimos, puertos deportivos y playas. En el litoral andaluz, donde la actividad pesquera y turística es intensa, estos episodios requieren una coordinación estrecha entre las autoridades meteorológicas, marítimas y de Protección Civil para minimizar riesgos y garantizar la seguridad de la población.

¿Cómo actuar ante un aviso de lluvias intensas y viento fuerte?

Ante avisos meteorológicos de lluvias intensas y viento fuerte, las autoridades recomiendan seguir una serie de pautas básicas. En primer lugar, es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales de AEMET y Protección Civil, que actualizan constantemente sus previsiones y avisos. Se aconseja evitar desplazamientos innecesarios, especialmente por carreteras secundarias y zonas montañosas donde el riesgo de desprendimientos es mayor.

En entornos urbanos, conviene alejarse de árboles, estructuras temporales y elementos que puedan ser arrastrados por el viento. Asimismo, no se debe circular por zonas inundadas ni acercarse a cauces fluviales, ya que el caudal puede aumentar de forma súbita. En el litoral, es imprescindible respetar las indicaciones de las autoridades marítimas y evitar paseos por playas y paseos marítimos cuando el oleaje es intenso.

¿Qué medidas toman las autoridades ante episodios meteorológicos adversos?

Las autoridades andaluzas activan protocolos específicos ante episodios meteorológicos adversos que incluyen la coordinación entre organismos como AEMET, Protección Civil, servicios de emergencias y ayuntamientos. Estos protocolos contemplan la emisión de avisos preventivos, el despliegue de equipos de vigilancia en zonas de riesgo y la activación de planes de emergencia cuando las condiciones lo requieren.

Además, se realizan labores de limpieza preventiva de sistemas de drenaje en núcleos urbanos para minimizar el riesgo de inundaciones, y se refuerzan los dispositivos de atención a emergencias. En el ámbito marítimo, Capitanía Marítima emite avisos a navegantes y, en casos extremos, prohíbe la salida de embarcaciones desde los puertos. La colaboración ciudadana, siguiendo las recomendaciones oficiales, resulta clave para reducir el impacto de estos fenómenos y garantizar la seguridad colectiva.