El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la retirada del modelo de financiación autonómica que, según ha sostenido, se ha acordado de forma “unilateralmente” con ERC. En su intervención, Moreno ha vinculado esa petición a lo ocurrido en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada ayer.

Moreno ha señalado que el “rotundo fracaso” de ese modelo se constató precisamente en ese encuentro del CPFF. En su argumentación, ha destacado que el rechazo no se limitó a gobiernos de otro signo político, sino que alcanzó incluso a comunidades gobernadas por el PSOE, un detalle que ha subrayado para reforzar su valoración de lo sucedido. El presidente andaluz ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, en una comparecencia en la que ha insistido en la necesidad de retirar el modelo.

En su mensaje, Juanma Moreno ha situado el foco en la retirada del modelo de financiación autonómica que atribuye a un acuerdo “unilateralmente” cerrado con ERC. Esa calificación es uno de los ejes de su crítica, al entender que el planteamiento no se ha compartido de manera suficiente en el marco que, a su juicio, debería corresponder a este tipo de decisiones. Moreno ha enmarcado esa reclamación como una exigencia directa a María Jesús Montero, por su doble condición de vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. En ese sentido, ha planteado que la respuesta que solicita es clara: retirar el modelo al que se refiere, a la vista del resultado que, según afirma, se produjo en la reunión del CPFF.

El presidente de la Junta ha afirmado que el “rotundo fracaso” se constató ayer en el CPFF, convirtiendo esa cita en el principal soporte de su posición. Así, ha ligado el debate sobre el modelo a la evaluación que, a su entender, se desprende de ese órgano y de lo sucedido en la reunión. En su relato, lo ocurrido en el CPFF sirve para respaldar su petición, al presentar el encuentro como una prueba de rechazo al modelo. Moreno ha recalcado ese elemento para sostener que no se trata solo de una discrepancia política, sino de un fracaso “rotundo” en términos de apoyo. Moreno ha añadido un dato específico para reforzar su crítica: en la reunión del CPFF, incluso las dos comunidades gobernadas por el PSOE, Castilla-La Mancha y Asturias, lo rechazaron. Con esta mención, ha puesto el acento en que el desacuerdo alcanzó a territorios que, por su signo político, podrían considerarse más próximos al Ejecutivo.