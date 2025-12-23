El presidente de la Junta de Andalucía felicita con un simpático vídeo la Navidad a todos los andaluces

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha difundido en sus redes sociales un vídeo para felicitar la Navidad a todos los andaluces. En ese mensaje, el dirigente autonómico plantea la idea de prolongar durante todo el año lo que, según explica, se refleja en estas fechas.

En el vídeo, Moreno centra su felicitación en una frase que funciona como hilo conductor del contenido: “En Navidad aparece nuestra mejor versión y ojalá no se marchase nunca”. Esa expresión es el motivo principal de su intervención y resume el enfoque del mensaje navideño.

La felicitación se ha publicado a través de sus perfiles en redes, donde el presidente de la Junta traslada ese deseo de que la actitud que, a su juicio, aflora en Navidad se mantenga más allá de estas celebraciones.