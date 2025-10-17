Aitana anuncia su nueva gira mundial y Santander SMusic te da acceso a las entradas antes que nadie

Aitana vuelve a los escenarios con una nueva gira mundial, tras el éxito arrollador de Metamorfosis Season, la artista anuncia su esperado “Cuarto Azul World Tour”, que dará comienzo el 14 de marzo de 2026 en el festival Lollapalooza (Argentina) y recorrerá numerosas ciudades internacionales antes de llegar a España. Gracias a Santander SMusic, los fans podrán acceder a una preventa exclusiva para los conciertos en España y poder conseguir sus entradas antes del lanzamiento general.

La venta general arrancará el 23 de octubre a las 12:00, pero los clientes con la tarjeta Prepago Santander Aitana podrán acceder a la preventa especial desde el 20 de octubre a las 10:00. Ese mismo día, a partir de las 12:00, la preventa se abrirá al resto de clientes del Banco Santander. El acceso anticipado estará disponible hasta el 22 de octubre a las 9:49.

Las entradas podrán adquirirse en www.santandersmusic.com. Si aún no eres cliente del Banco Santander, puedes hacerlo fácilmente y disfrutar de estas ventajas exclusivas.

Experiencias exclusivas con Santander SMusic

Esta nueva colaboración con Aitana se encuentra dentro de la apuesta de Santander SMusic por acercar la música en vivo a todos los públicos a través de preventas, sorteos y experiencias únicas. La plataforma del Banco Santander continúa convirtiéndose en un punto de encuentro entre artistas, festivales y fans, ofreciendo acceso anticipado a entradas, promociones exclusivas, sorteos de viajes y experiencias premium tanto para clientes del banco como para el público general.

Gracias a su enfoque segmentado, Santander SMusic combina beneficios abiertos a todos los usuarios con ventajas especiales para sus clientes, fortaleciendo así su papel como una de las comunidades musicales más activas del país.

Toda la información y condiciones están disponibles en www.santandersmusic.com