Amazon amplía su red ‘Hub Delivery’ en España y, en su quinto aniversario, ya cuenta con 2.500 colaboradores

¿Se imagina pedir por Amazon un artículo que necesita pero no lo puede comprar cerca físicamente, y que su panadero o su peluquero de confianza se lo lleve a casa? O, en el caso de que sea propietario de un pequeño comercio o tienda en un pueblo, ¿no le gustaría tener unos ingresos extras? Esto es lo que facilita el programa Amazon Hub Delivery, el servicio de Amazon que ofrece a los propietarios de pequeños negocios y tiendas en cada pueblo o ciudad la oportunidad de repartir los paquetes de los clientes más próximos a sus establecimientos, que ellos reciben previamente en el establecimiento.

Esta iniciativa no deja de crecer día a día y cada vez son más los comerciantes que se suman;de hecho, en su quinto aniversario en este 2025, Amazon Hub Delivery cuenta ya con 2.500 pequeños comercios adscritos y está funcionando en más de 900 localidades de España, tanto en entornos rurales como en ciudades.

Los comercios colaboradores, entre los que hoy en día hay desde librerías hasta tiendas de alimentación y moda, pasando por peluquerías o floristerías, reciben diariamente paquetes de Amazon y se encargan de gestionar el reparto a domicilio a los clientes en un radio cercano a sus negocios. Eso sí, los establecimientos adheridos a Hub Delivery no gestionan ni devoluciones ni recogidas en tienda.

Además de una fuente de ingresos adicional a sus ventas, este sistema de reparto permite a los propietarios del negocio dar a conocer su establecimiento en el barrio, mantener viva la comunidad con la relación directa y de confianza que se genera con los vecinos y, de esta manera, atraer nuevos clientes.

Claudia Veiga-Dias, responsable de Amazon Hub Delivery en España explica: "Estamos muy orgullosos de ver cómo Amazon Hub Delivery está ayudando a transformar la vida de nuestros colaboradores y sus comunidades. El crecimiento del programa nos permite llegar de manera rápida, eficiente y sostenible a nuestros clientes, independientemente de donde se encuentren, al tiempo que proporciona apoyo económico a muchos negocios locales”.

Mari Carmen Molina y su padre, empleados una tienda de juguetes, en Lucena. / M.G.

Casos de éxito en pueblos andaluces

Según un informe de la consultora económica NERA para Amazon, los clientes rurales valoran en mayor medida que en las ciudades la amplia variedad de productos y la flexibilidad horaria que ofrece el comercio electrónico. Las personas que viven en zonas rurales se ven obligados a recorrer el triple de kilómetros para hacer sus compras en tiendas físicas que sus vecinos urbanos, por lo que las compras online les ayudan a recortar distancias a la hora de adquirir productos.

Mari Carmen Molina, propietaria de una tienda de juguetes en Lucena (Córdoba), valora muy positivamente su experiencia en los 5 años que lleva colaborando. “A raíz de la pandemia decidimos sumarnos al proyecto porque vimos que la forma de comprar cambió. Y tras ver que nos iba muy bien con Amazon decidimos abrir también para el negocio el envío a domicilio y compramos motos”. Explica cómo pertenecer al programa Hub Delivery de Amazon «me ha permitido tener unos ingresos adicionales y, además, nos genera mucho tráfico en tienda”.

Otra de las ventajas que ve Mari Carmen es que la percepción que tiene el vecino es de mucha más proximidad, al saber quién va a entregarle el paquete. “En mi caso el reparto de Amazon Hub lo hacen los otros dos empleados de la tienda, mi marido y mi padre, que va con su bici, y son muchos los vecinos que me dicen ‘con qué alegría viene tu padre a entregarnos el paquete’ y eso es muy bonito”, comenta». Por ello, esta cordobesa anima a sumarse a la red de Hub Delivery “a cualquier comerciante que quiera hacer crecer su negocio”.

Idéntica experiencia tiene Laura Bernal, que regenta una tienda de moda y complementos en Dos Hermanas (Sevilla), y lleva desde febrero siendo colaboradora. “Comencé como una forma de ganar un sueldo extra, y estoy muy contenta. Me permite ahorrar para poder, por ejemplo, hacer alguna escapada». Laura reparte “un poco a mediodía y otro cuando cierro por la tarde”, lo que le posibilita «combinarlo con el horario fijo de la tienda”. Ella ha hecho las veces de ‘embajadora’ en su zona y lo ha recomendado a otros dos comercios de peluquería cercanos, que también se han sumado hace unos meses. “Siendo madre trabajadora, con tres hijos pequeños, la verdad es que esta ayuda extra me viene muy bien. Agradezco a Amazon la confianza en mi”, afirma.

Desde su llegada a España hace 14 años, Amazon ha invertido muchos esfuerzos en garantizar su capilaridad en el territorio, y dispone de una amplia red logística que permite llegar al 100% de los códigos postales en la península y a más del 90% en 2 días. Además, iniciativas como Amazon Hub Delivery sirve a estas comunidades de manera flexible, rápida y sostenible, proporcionando tanto a ciudadanos en ubicaciones remotas, como a personas con movilidad reducida, un mejor acceso a bienes y servicios.

Los interesados en adherirse a Hub Delivery deben tener un negocio físico, ser mayores de 18 años y presentar cierta documentación que viene explicada en el link amazon.es/hubdelivery.