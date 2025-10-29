Carmen Moreno González: “Queremos que nuestra voz se oiga bien en las instituciones”

Carmen Moreno González lleva más de un cuarto de siglo vinculada al mundo del motor, un sector en el que ha roto moldes y abierto camino. Desde 2017, preside la Asociación de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla (ASCONSE), convirtiéndose en la primera mujer al frente de esta entidad y también en dirigir una asociación integrada en la Federación de Empresarios del Metal (FEDEME). Con formación en gestión comercial y marketing, compagina su labor institucional con su puesto como adjunta a la dirección en el concesionario Codimotor S.L., en Sevilla.

Pregunta.–El Salón del Motor de Sevilla se ha consolidado como una cita clave para el sector automovilístico andaluz. ¿Qué expectativas tiene?

Respuesta.–Tenemos grandes expectativas. Nos gustaría consolidar las cifras que obtuvimos el año pasado. Así, nuestra idea sería llegar nuevamente a los 2.000 vehículos vendidos y alcanzar la bonita cifra de 50.000 visitantes, mil más que en 2025.

R.Es importante señalar que este salón no solo goza de gran tradición y expectación en Sevilla, sino que también genera un gran impacto económico en toda la provincia. Además, son muchas las personas de diversos puntos de su geografía que se trasladan hasta esta ciudad para acudir a este evento.

P.–En su opinión, ¿cuál es la situación de los concesionarios sevillanos y andaluces en la actualidad?

R.–Desde hace unos cuatro o cinco años, tanto en Sevilla como en Andalucía se están consolidando grandes grupos empresariales con numerosas marcas y eso conlleva que nuestra voz se oiga con más rotundidad en las instituciones

R.En este sentido, apuntar que el sector de la distribución tiene un potencial de trabajadores impresionante. Y es que los concesionarios no solo se refieren a venta de coches, es venta y postventa, por tanto tienen una importante masa laboral.

P.–¿Cómo valora las políticas locales y autonómicas de apoyo a la movilidad? ¿Se está colaborando lo suficiente con las administraciones para facilitar la renovación del parque móvil?

R.–Creo que las ayudas no son suficientes, no son tantas como nos gustarían, además se agotan pronto. Acerca de ello, existe otro factor que ha de entenderse bien: los consumidores no tienen muy claro lo del coche eléctrico y los vehículos de combustión están cogiendo de nuevo el protagonismo. Por tanto, pienso que, si estos últimos son acorde a las normativas vigentes de comercialización, también deberían de estar incentivados.

R.Por otro lado, hay que tener en cuenta que el concepto de comprar un vehículo ha cambiado radicalmente. Esa idea de que era la segunda compra más importante por detrás de la vivienda de una persona en su vida está obsoleta.

R.A nivel local, el Ayuntamiento de Sevilla, a la vez que se está inaugurando este Salón del Motor, está impulsando el Global Mobility Sevilla,, un congreso, organizado por FEDEME, donde se están debatiendo distintas formas de movilidad, y que demuestra el compromiso de este Consistorio por profundizar en nuevos modelos en esta materia.

P.–Fue reelegida presidenta de ASCONSE por derecho propio siendo, no obstante, un sector muy masculinizado.

R.–Actualmente, estamos en todas partes. Es cierto que somos menos, pero también hay sectores donde hay más mujeres que hombres. Yo creo que hay personas válidas, que tienen capacidad para cumplir lo que se espera de ti en un puesto determinado.

R.También pienso que es cuestión de lo que una persona esté dispuesta a sacrificar, de prioridades, de encontrar el punto de equilibrio. Mis padres son ambos empresarios y se han sacrificado los dos durante nuestra infancia. A día de hoy, son dos personas que ya tienen edad sobrada para estar jubilados y siguen los dos activos laboralmente.

P.-De cara a los próximos años, ¿cuáles considera que son los principales retos y oportunidades para los concesionarios andaluces? ¿Qué papel cree que jugará el Salón del Motor en ese futuro?

R.–Esperemos que el Salón del Motor de Sevilla siga siendo un dinamizador en la economía de la provincia y del propio sector. Y en cuanto a los retos, me gustaría que la distribución continúe adquiriendo valor, porque a la larga solo va a reportar beneficios. Queremos que nuestra voz se oiga bien en las instituciones, que valoren los equipos humanos que tenemos los concesionarios. Y la mejor forma de hacerlo es a través del asociacionismo. El movimiento asociativo debe seguir, porque solo desde ahí seremos fuertes y cuanto más lo seamos más alta se oirá nuestra voz.