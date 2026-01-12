Cruceros Torre del Oro celebra la Winter Tourism Party 2026

La celebración tendrá lugar el próximo jueves, 15 de enero, de 20 a 24 horas.

En Cruceros Torre del Oro, empresa referente en experiencias en el Guadalquivir, reafirma un año más su compromiso con el sector turístico organizando la Winter Tourism Party 2026, una cita cada vez más consolidada para reconocer la labor de los profesionales que impulsan cada día el crecimiento y la calidad del turismo en la ciudad.

Invitaciones disponibles mediante formulario online para profesionales interesados del sector.

La celebración tendrá lugar el jueves 15 de enero, de 20:00 a 24:00 horas, a bordo de una de las embarcaciones insignia de la compañía. Durante cuatro horas de fiesta y navegación por el Guadalquivir, los asistentes disfrutarán de un ambiente divertido, bufet y barra libre, música y un espacio de encuentro pensado para fortalecer la colaboración entre los distintos agentes del sector.

Con esta iniciativa, Cruceros Torre del Oro quiere poner en valor la dedicación de guías turísticos, recepcionistas, comerciales, personal de atención al viajero y todos los profesionales que contribuyen a situar Sevilla como uno de los destinos más atractivos del mundo. La compañía, con amplia trayectoria y un firme compromiso con el desarrollo turístico sostenible y de calidad, considera esencial reconocer la labor de quienes convierten cada visita en una experiencia inolvidable y hacen que quienes eligen Sevilla como destino quieran volver.

Fiesta navegando por el Guadalquivir con bufet, barra libre, música y networking.

Los profesionales interesados pueden solicitar su invitación a través del formulario disponible en www.crucersensevilla.com.

Cruceros Torre del Oro invita a todos los profesionales del sector turístico a unirse a esta noche de celebración, gratitud y convivencia a orillas y sobre el Guadalquivir.