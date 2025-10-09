Emerita marca el camino de la nueva minería

Construir un túnel de viente kilómetros para no tener que pasar por una dehesa. A veces -la mayor parte de las ocasiones, en realidad-, los conceptos se entienden mucho mejor cuando se completan con un ejemplo, y puede que no haya un ejemplo más clarificador que ese del túnel para entender de qué va esto de la “nueva minería” que la empresa Emerita Resources está poniendo en marcha en la provincia de Huelva a través de su proyecto Iberian Belt West (IBW), que celebró ayer en la FOE su puesta de largo oficial ante empresarios locales y representantes institucionales, que no solo han dado el “sí quiero” a la iniciativa, sino que han mostrado su disposición a colaborar para que se desarrolle con éxito.

No es para menos. IBW, considerado uno de los proyectos mineros con mayor potencial de Europa, une a sus impresionantes capacidades (la previsión es superar nada menos que los 26 millones de toneladas de minerales extraídos) su vocación por protagonizar el salto a una minería de vanguardia sustentada en tres pilares básicos: innovación, sostenibilidad y creación de empleo de calidad y de riqueza en el propio territorio, en este caso, el Andévalo onubense y más concretamente los municipios de Puebla de Guzmán y Paymogo, donde se ubican los tres grandes depósitos de mineral que explotarán la compañía.

Algunas de las autoridades y representantes institucionales posan junto al CEO y al presidente de Emerita, David Gower y Joaquín Merino. / Alberto Domínguez

Los datos, que por supuesto también los hay, los ha presentado la compañía en el evento “Emerita. Minería que transforma Huelva”: la inversión total puede superar los 350 millones de euros y generará alrededor de 400 puestos de trabajo directos y otros 1.200 entre indirectos e inducidos. Se trata, por tanto, de una inversión estratégica por varias razones: primero, porque dinamizará la economía local en una zona especialmente castigada por el desempleo y la despoblación; segundo, porque generará empleo de calidad; tercero, porque la puesta en marcha de las nuevas minas situará a Huelva en el centro del mapa estratégico de la minería del siglo XXI.

Davir Gower, CEO de Emerita Resources. / Alberto Domínguez

El CEO de Emerita Resources, David Gower, destacó la relevancia del proyecto para el desarrollo económico no solo de la provincia onubense, sino de todo el suroeste andaluz: “el Iberian Belt West representa una oportunidad histórica para Huelva. Nuestra visión es crear una minería del siglo XXI: moderna, responsable y con beneficios reales para el entorno”, remarcó durante su intervención. Gower subrayó además el especial valor del proyecto en tanto que generará un importante impulso para el tejido empresarial local mediante la contratación de proveedores y servicios en la provincia: “estamos dando prioridad a la comunidad”, dijo, “y es algo que vamos a seguir haciendo” durante todo el desarrollo del proyecto. Por su parte, el presidente de Emerita, Joaquín Merino, puso el acento en la conexión del proyecto con el territorio: “IBW es inversión, empleo y futuro. Pero también es orgullo andaluz y compromiso con una minería que respeta el medio ambiente y apuesta por el talento joven de Huelva.” Merino explicó además que el proyecto ya se encuentra en una fase muy avanzada y cuenta con una estructura sólida destinada a generar un impacto “positivo y duradero” en el conjunto del territorio.

Danniel Oosterman, director general de proyectos de Emerita; Marina Navas, directora de la Fundación Emerita; y Alonso Salguero, asesor de sostenibilidad de la empresa. / Alberto Domínguez

Durante la mesa de debate, los ponentes de Emerita abordaron los tres ejes principales del proyecto basados en “Economía y empleo”, con la intervención de Danniel Oosterman, director general de proyectos, “Formación y talento local”, a cargo de Marina Navas, directora de la Fundación Emerita Compromiso Sostenible, y “Sostenibilidad y medio ambiente”, presentada por Alonso Salguero, asesor de sostenibilidad de la empresa.

El proyecto tiene una vida útil estimada de más de 25 años, con una producción anual prevista de más de un millón de toneladas. Los depósitos contienen zinc, plomo, cobre, plata y oro, metales críticos para Europa, por lo que Huelva se convertirá en un espacio “clave para la minería “del continente y un punto de suministro estratégico para industrias esenciales en Huelva, España y la UE: “no hay nada similar en Europa”, enfatizó el propio Joaquín Merino. El enfoque minero de Emerita “no puede concebirse” sin sostenibilidad, proximidad y responsabilidad social, que aspira a convivir con el entorno en el que se desarrolla y fortalecer a las comunidades locales. El proyecto IBW opera bajo estándares reconocidos de gobernanza ambiental y social (ESG), buscando minimizar huellas, optimizar recuperaciones metalúrgicas y reducir riesgos de impacto hídrico. Emerita insiste en que el agua será tratada en circuito cerrado, con vertido cero dentro de las posibilidades técnicas existentes, y que sus obras incluirán barreras, monitoreos continuos y planes de mitigación adaptados al entorno. En cuanto al desarrollo local, Emerita subraya su voluntad de generar empleo en la zona, y de hecho destinará buena parte de la inversión contando con la participación de proveedores locales, favoreciendo la cadena de suministro regional para que los beneficios (salarios, servicios, compras) permanezcan en la comarca.

Joaquín Merino, presidente de Emerita Resources. / Alberto Domínguez

Otra vía clave del compromiso social es la formación. Emerita ha vinculado el proyecto con iniciativas educativas y de capacitación para técnicos y profesionales locales, con el objetivo de crear talento minero arraigado en Andalucía. En prensa se menciona la labor de la Fundación Emerita Compromiso Sostenible, que actúa como agente activo de apoyo al proyecto IBW, facilitando programas de divulgación, inserción técnica y acercamiento con los colegios y municipios de la zona. La idea es “que nadie tenga que irse de su pueblo”, ha explicado su responsable, Marina Navas. Para Emerita, IBW representa una apuesta por demostrar que la minería puede ser una fuente de oportunidad sostenible en Huelva y Andalucía: respetuosa con el paisaje, responsable con el agua, implicada socialmente y comprometida con el progreso educativo de su comarca. Un auténtico salto evolutivo en una provincia con 5.000 años de historia minera a sus espaldas.