Eventos de empresa en Almería: espacios y salones en MiniHollywood Oasys

Organizar un evento corporativo ya no es solo reservar una sala. Las empresas buscan hoy experiencias únicas que conecten equipos y generen impacto real.

Almería ofrece buen clima todo el año y espacios naturales protegidos e idílicos como Cabo de Gata, pero además, en el interior, se encuentran joyas como el único desierto de Europa: el desierto de Tabernas. Y en él se encuentra MiniHollywood Oasys.

Un parque temático que parte de la historia del cine y las películas del oeste; con espacios al aire libre, restauración propia y posibilidad de alojamiento. Todo en un mismo lugar.

Dónde hacer un evento de empresa en Almería: MiniHollywood Oasys

Si estás buscando un espacio para tu evento de empresa en Almería, MiniHollywood Oasys es una de las opciones más originales de Andalucía.

MiniHollywood Oasys no es un espacio para eventos común y corriente. Es un Poblado del Oeste auténtico, que nació como set de rodaje en los años 60. A día de hoy es un parque temático western y reserva zoológica.

Ubicado en el desierto de Tabernas (Almería), el parque ofrece un escenario incomparable para eventos corporativos:

Team building

Actividades para grupos

Jornadas corporativas

Congresos

Kick offs y convenciones

Lanzamientos de producto

Incentivos de empresa

Celebrar un evento aquí significa salir de la rutina. Y eso, en términos de impacto emocional, marca la diferencia en cualquier equipo.

Salones para eventos de empresa en MiniHollywood: capacidad y equipamiento

Uno de los puntos fuertes de MiniHollywood Oasys es su capacidad para adaptarse a distintos formatos de evento.

El parque cuenta con cinco salones equipados y adaptables a distintos montajes (teatro, escuela, imperial, cóctel, etc.).

Esto permite organizar desde pequeñas reuniones hasta encuentros corporativos de mayor escala. El salón principal 'Rodeo' tiene una capacidad máxima de hasta 240 personas en cóctel y 170 en teatro, ideal para convenciones y presentaciones.

Además, el resto de salas y espacios exteriores permiten organizar:

Formaciones

Reuniones paralelas

Talleres

Dinámicas de grupo

Los salones están equipados con medios audiovisuales, adaptados a las necesidades técnicas de cada cliente. Aquí no hablamos solo de espacio. Hablamos de funcionalidad real para eventos profesionales.

Team building en Almería para empresas diferente y experiencial

Si hay algo que diferencia a MiniHollywood Oasys de otros espacios para eventos en Almería es la posibilidad de utilizar el parque completo como escenario:

El Poblado del oeste, el Yellow Rose Saloon, los museos de carros, de coches de época y de cine, el estudio fotográfico y la posibilidad de alquilar atrezzo. Además de las zonas de restauración y el entorno natural de la reserva zoológica con más de 200 especies de animales.

A continuación, puedes ver una convención comercial celebrada en MiniHollywood Oasys, donde se combinaron sesiones de trabajo, actividades de equipo, música en directo y un broche final de barbacoa y animación "circus" en el poblado del Oeste.

Más allá de las palabras, lo mejor es verlo en acción:

Gymkanas

Retos por equipos

Juegos tematizados

Dinámicas de liderazgo

Actividades gamificadas

Experiencias inmersivas del lejano oeste

Restauración flexible para eventos corporativos en Almería

En MiniHollywood Oasys contamos con diferentes posibilidades de restauración que se adaptan al formato del evento que desees:

Restaurante buffet Arizona (cocina española y mediterránea con dos cocinados de carnes y de pescado, platos de cuchara, zona de fríos, entrantes y ensaladas y variedad de postres).

(cocina española y mediterránea con dos cocinados de carnes y de pescado, platos de cuchara, zona de fríos, entrantes y ensaladas y variedad de postres). Restaurante Grill Mirador - Okavango (menús con diferentes cortes de carne a la brasa, entrantes, guarniciones y postre).

Opciones de catering: buffet, barbacoa, cocktail, coffee break.

Chiringuito África (snacks ligeros, bocadillos y bebidas).

Chiringuito en zona acuática (snacks, refrescos y granizados).

Nuestros equipos trabajan de forma coordinada para ajustar menús, tiempos y formatos al ritmo del evento.

Zona acuática y reserva de animales: espacios exteriores para tu evento

MiniHollywood Oasys también tiene una zona acuática con piscina (abierta en temporada alta). Un elemento diferencial especialmente interesante para eventos de incentivo, jornadas corporativas en verano, o programas mixtos trabajo + ocio.

MiniHollywood Oasys

La combinación de entorno desértico y zona acuática crea una experiencia que no se encuentra ningún otro espacio de eventos en el sur de España.

Oasys Animal Reserve - Reserva zoológica

¿Pensabas que eso era todo? ¡MiniHollywood Oasys es mucho más! Celebra tu evento y visita la reserva zoológica integrada en el parque, distribuida en distintas zonas adaptadas a cada especie y rodeadas de amplios espacios al aire libre.

En ella conviven cientos de animales como jirafas, leones, cebras, aves o reptiles, en un entorno cuidado que combina programas de conservación y divulgación.

Este espacio añade un valor diferencial a cualquier evento corporativo, permitiendo complementar la jornada profesional con una experiencia natural única.

Alojamiento para eventos en Almería

MiniHollywood Oasys ofrece la posibilidad de completar el evento con alojamiento en Playadulce Hotel, Mirador del Cabo o cualquier hotel de Senator Hotels & Resorts en Almería.

Elige tu hotel ideal para:

Convenciones de varios días

Programas de incentivo completos

Eventos con asistentes nacionales o internacionales

Jornadas de formación

¿Qué tipo de eventos de empresa se pueden organizar en MiniHollywood Oasys?

Cada empresa tiene objetivos distintos. Algunas buscan cohesión interna. Otras quieren impacto de marca. Otras necesitan un entorno que motive a su red comercial.

El equipo de MiniHollywood Oasys trabaja con un enfoque claro: adaptarse al cliente. Desde la primera toma de contacto se analizan:

Número de asistentes

Objetivos del evento

Presupuesto

Necesidades técnicas

Formato deseado

A partir de ahí se diseña una propuesta personalizada de evento en el lejano oeste. ¡Cuéntanos tu idea y la hacemos realidad!

¿Por qué elegir MiniHollywood Oasys para tu evento de empresa?

Porque combina en un mismo lugar:

5 salones equipados y 9 espacios adaptables ; como El Rancho (donde se rodó 'The Crown') o la zona BBQ.

equipados y ; como El Rancho (donde se rodó 'The Crown') o la zona BBQ. Espacios con decorados del spaghetti western únicos en Andalucía.

únicos en Andalucía. Restauración completa y flexible para cualquier evento temático en Almería.

completa y flexible para cualquier evento temático en Almería. Animación para disfrutar la experiencia.

para disfrutar la experiencia. Posibilidad de alojamiento : Playadulce Hotel, Playacapricho Hotel, Mirador del Cabo Hotel y muchos más. Consulta todos los hoteles de Almería.

: Playadulce Hotel, Playacapricho Hotel, Mirador del Cabo Hotel y muchos más. Consulta todos los hoteles de Almería. Ubicación estratégica para eventos de empresa en Almería provincia. A 26,6 km del Aeropuerto de Almería (LEI).

MiniHollywood Oasys no es solo un espacio. Es un escenario que multiplica el impacto de cualquier encuentro profesional.

Rellena nuestro formulario y solicita presupuesto e información para tu evento aquí

Preguntas frecuentes sobre eventos de empresa en MiniHollywood Oasys

¿Cuál es la capacidad máxima para eventos en el parque temático?

Hasta 240 personas en el salón principal (en cóctel), con posibilidad de dividir grupos en salas adicionales o adaptar el evento y hacerlo al aire libre.

¿Se pueden organizar eventos completos con restauración incluida?

Sí. El parque dispone de distintos restaurantes y de catering variadas, así como opciones para celíacos, alergias, intolerancias y vegetarianos. Pregunte por nuestro dossier al solicitar información.

¿Es posible hacer eventos de varios días?

Claro. Siempre y cuando se respeten los horarios de descanso del parque. Ofrecemos la posibilidad de alojamiento en cualquier hotel de Senator Hotels & Resorts de Almería o alrededores que prefiera el cliente.

¿Se pueden realizar actividades de team building personalizadas?

Sí. Las dinámicas se diseñan según los objetivos y peticiones de cada empresa.

¿Se pueden celebrar eventos más personales en MiniHollywood Oasys?

Sí. El parque temático del oeste también es un enclave singular para celebraciones privadas: bodas temáticas, comuniones, fiestas de cumpleaños, bautizos, aniversarios, jubilaciones, etc.

Contacto para eventos en MiniHollywood Oasys

Correo electrónico:

minihollywood.aquarium@senatorhr.com

grupos@senatorhr.com

poblado@oasysparquetematico.com

Página web:

Teléfono: