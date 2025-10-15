Joaquín Merino, presidente de Emerita: “Huelva está llamada a liderar la minería verde en Europa”

La sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) sirvió la pasada semana como escenario para la puesta de largo del proyecto Iberian Belt West (IBW), de la compañía de capital canadiense Emerita Resources. La que ya se considera una de las iniciativas mineras más importantes de Europa puso todas sus cartas sobre la mesa en una cita que, bajo el título Emerita. Minería que transforma Huelva, reunió a representantes institucionales, empresariales y del ámbito académico, que mostraron su apoyo a una propuesta llamada a situar a la provincia en el mapa internacional de la minería sostenible. El proyecto, declarado Inversión Empresarial de Interés Estratégico por la Junta de Andalucía, prevé una inversión superior a los 350 millones de euros y la creación de más de 1.600 empleos directos e indirectos, con una vida útil estimada de 25 años. IBW se desarrollará en el Andévalo onubense, entre los municipios de Puebla de Guzmán y Paymogo, en el corazón de la Faja Pirítica Ibérica, y se convertirá en un referente de la nueva minería andaluza: tecnológica, eficiente y alineada con los estándares ambientales europeos.

Emerita Resources, con sede en Toronto y Sevilla y cotización en la Bolsa de Toronto Venture Exchange, ha invertido ya más de 30 millones de euros desde el inicio de las exploraciones, con más de 120.000 metros de perforación en 330 sondeos, lo que ha permitido certificar cerca de 26 millones de toneladas de recursos minerales. Los estudios metalúrgicos apuntan además a la recuperación de más de 774.000 onzas de oro, reforzando el valor del yacimiento y la viabilidad económica de un proyecto que contempla la producción de zinc, cobre, plomo, plata y oro: metales considerados críticos para la transición energética europea.

Al frente de la compañía en España está Joaquín Merino, geólogo profesional con más de dos décadas de experiencia internacional en la gestión y desarrollo de explotaciones mineras en Canadá, México y Perú. Desde 2019 preside Emerita Resources y lidera un equipo técnico formado por más de cuarenta profesionales, la mayoría españoles, con un objetivo común: demostrar que es posible hacer minería moderna, automatizada y respetuosa con el entorno. En esta entrevista, Merino explica cómo Iberian Belt West busca consolidar un modelo de minería conectado al territorio, con control ambiental en tiempo real, gestión integral del agua y programas de formación para jóvenes. Defiende que “IBW es inversión, empleo y futuro, pero también orgullo andaluz y compromiso con una minería que respeta el medio ambiente”, y que el proyecto “representa la nueva minería: tecnológica, sostenible y conectada al territorio”.

–¿Qué representa Iberian Belt West en el contexto de la minería moderna en Andalucía?

-Iberian Belt West representa la nueva minería: tecnológica, sostenible y conectada al territorio. Emerita es una compañía canadiense con un equipo directivo de gran experiencia internacional y más de cuarenta profesionales, la mayoría españoles, que conocen bien la realidad de la Faja Pirítica. El proyecto aplicará control ambiental en tiempo real, eficiencia energética y gestión total del agua. Es una oportunidad única para que Huelva lidere la minería verde en Europa desde una zona sin pasivos ambientales y con yacimientos de gran potencial.

-¿Qué diferencia a este proyecto de otros que han operado en la Faja Pirítica?

-La principal diferencia es la innovación. Diseñamos desde cero una operación moderna, automatizada y con estándares ambientales europeos. Optimizaremos todos los recursos de la mina y el momento económico actual, con los precios de los metales al alza, refuerza su atractivo y su viabilidad. IBW es minería responsable, preparada para durar décadas.

-En una zona tan sensible como el Andévalo, ¿qué garantías pueden dar de que el agua y el paisaje no se verán comprometidos?

-La sostenibilidad está en el centro del proyecto. Usaremos un sistema cerrado de recirculación del agua con vertido cero y control ambiental 24/7. Desde el primer día aplicaremos restauración paisajística progresiva. Iberian Belt West es más que una mina: es un proyecto ambiental y económico que generará inversión, nuevos negocios y será motor de transformación para la comarca.

-¿Qué mensaje trasladaría a quienes ven la minería con recelo por su pasado ambiental en la provincia?

-Les diría la verdad, que esta es una minería completamente distinta. No hablamos de los modelos del siglo pasado, sino de la minería moderna: operaciones digitalizadas, seguras y controladas por organismos independientes, con políticas de inclusión y participación femenina. Queremos demostrar con hechos que la minería moderna puede convivir con el entorno y generar orgullo. Emerita es la minería inteligente: control, seguridad y respeto ambiental en todo momento.

-¿Cómo piensan implicar a los vecinos y ayuntamientos para que el proyecto genere desarrollo local real?

-Desde el inicio queremos que el proyecto sea compartido. Hemos diseñado programas de formación para jóvenes, convenios con ayuntamientos y priorizaremos la contratación local. El 80 % de los servicios auxiliares podrán provenir de empresas onubenses. Además, las características del yacimiento permitirán atraer expertos y crear un centro tecnológico de referencia europea en el Andévalo.

Joaquín Merino-Márquez. Presidente y director de Emerita Resources. / Alberto Domínguez

-¿Qué peso tiene Huelva en la estrategia global de Emerita?

-Huelva es clave. Su puerto, su universidad y su industria auxiliar hacen posible un proyecto de primer nivel. IBW no se entiende sin Huelva: aquí están los recursos, el talento y la capacidad industrial. Además, su ubicación en pleno corazón de la Faja Pirítica y junto a Portugal es estratégica para la logística y la cooperación transfronteriza. El futuro de Huelva y de Emerita están unidos.

-En un contexto de transición energética, ¿qué papel puede jugar IBW en la cadena de suministro europea?

Un papel esencial. La transición energética requiere cobre, zinc o plomo para fabricar vehículos eléctricos y redes. Europa necesita fuentes propias y seguras, y Huelva puede ser uno de esos polos estratégicos. IBW reducirá la dependencia exterior y reforzará la autonomía industrial europea. Es un proyecto imprescindible para la autosuficiencia del continente.

-¿Qué le gustaría que se dijera de este proyecto dentro de veinte años?

-Que fue un punto de inflexión. Que demostró que se puede hacer minería moderna, sostenible y con beneficio social. Que Iberian Belt West generó empleo estable, formación y orgullo en una comarca que merece oportunidades de futuro.

-¿Qué horizonte temporal manejan para ver la mina en fase operativa?

Estamos completando la tramitación ambiental y administrativa. Si todo avanza al ritmo previsto, la construcción podría comenzar en unos dos años. Es un proyecto con más de 25 años de vida útil y una producción estimada de un millón de toneladas anuales de mineral que generarán cobre, zinc, oro, plata y plomo.

-¿Qué volumen de inversiones y empleo prevén?

-La inversión superará los 350 millones de euros y se crearán más de 1.600 empleos directos e indirectos, unos 300 de ellos especializados. IBW será motor de crecimiento, formación y atracción de nuevas inversiones. Queremos que sea un espacio de oportunidades para los jóvenes onubenses y un referente de futuro para toda la provincia.