Cómo mantener tu casa cálida en invierno sin gastar de más

Mantener nuestro hogar caliente en invierno sin gastar de más es todo un reto. Conseguir que la factura no se dispare, sobre todo, en los días más fríos, se ha convertido en un dolor de cabeza para muchas personas. Sin embargo, disfrutar de ambiente confortable sin necesidad de subir la calefacción es posible si tomamos algunas medidas. Ajustar la temperatura con la ayuda de un termostato o mejorar el aislamiento son algunas de ellas, por ejemplo.

A continuación, vamos a contarte cómo lograr que tu vivienda se mantenga caliente sin llevarte un susto a fin de mes.

1. Temperatura: la justa, sin pasarse.

Uno de los errores que nos llevan a ver un subidón en nuestra factura es subir la calefacción más de lo que necesitamos. De este modo, recuerda que se recomienda mantener una temperatura de entre 19º C y 21º C durante el día y bajarla hasta 16º C o 17º C por la noche o incluso apagarla.

Para mantener el control sobre la temperatura, lo mejor es contar con un termostato ambiental, ya que te permite programar la temperatura según horario y optimizar el consumo.

2. Mejora el aislamiento

Otro de los problemas comunes que pueden ocasionar que pasemos frío es no aislar bien las ventanas y las puertas. Por eso, asegúrate de que no es tu caso y, de ser así, si no puedes invertir en instalaciones, prueba con algunas medidas como poner cortinas térmicas.

3. Cuida el mantenimiento de la calefacción

Un sistema de calefacción en mal estado consumirá más energía. Por esta razón, es importante purgar los radiadores antes de que llegue el frío, así como revisarlos y limpiar los filtros.

Asimismo, no cubras los radiadores con ropa o muebles para permitir la circulación del aire caliente.

4. No te olvides de las fuentes de calor natural

Durante el día, mantén tu casa soleada. Abre las cortinas y persianas para que la luz del sol y, por tanto, el calor, entren. Eso sí, cuando caiga el sol, no te olvides de bajarlas y cerrarlas para crear una barrera térmica durante la noche.

Aparte, otra medida que puedes tomar, sobre todo, si tus suelos son de baldosas o no tienen aislamiento, es el uso de alfombras para reducir la sensación de frío.

5. Prioriza espacios y ropa de abrigo

Si pasas más tiempo en unas estancias que otras, enciende la calefacción en ellas y cierra la puerta de las que no uses. Así, evitarás que el calor se vaya.

Por último, utiliza ropa de abrigo o prendas adecuadas para esta estación. Chándales o pijamas más gruesos, así como sudaderas largas o batas te ayudarán a sentirte más a gusto. Tampoco te olvides de colocar en los sofás mantas térmicas que permitan mantener la temperatura y el uso de edredones nórdicos para dormir con comodidad sin necesidad de tener la calefacción encendida.

En definitiva, mantener nuestro hogar caliente y, lo más importante, lograr que nosotros nos sintamos bien sin pagar de más es posible. Con unas medidas muy sencillas y estratégicas, podremos pasar el invierno con comodiad sin que repercuta demasiado en la factura energética.