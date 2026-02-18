Mediolanum Aproxima cierra 2025 impulsando su compromiso social en Andalucía

Este proyecto se ha consolidado como un modelo de compromiso sostenido con las comunidades locales.

Ayudar a quienes quieren ayudar y, siempre, desde el entorno más próximo. Esta es la premisa que define a Mediolanum Aproxima, el proyecto de acción social de Banco Mediolanum que, once años después de su nacimiento, se ha consolidado como un modelo de compromiso sostenido con las comunidades locales.

Y esa firme apuesta ha vuelto a quedar patente en 2025, con especial relevancia en la llamada Zona Sur, que engloba Andalucía y Extremadura, que un año más se proclama la región más activa de este prestigioso programa en toda España. Las donaciones realizadas en estos territorios alcanzaron los 859.693 euros, lo que supone un incremento del 21,40 % respecto a 2024. En total, se han apoyado 44 iniciativas solidarias, beneficiando directamente a 36 ONG, que trabajan en proyectos de gran impacto social dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas en situaciones vulnerable, como niños enfermos de diferentes patologías y sus familias, personas en riesgo de exclusión social, etc. gracias a la implicación de 36 padrinos y madrinas, Family Bankers de la entidad.

Estos datos sitúan a estas dos comunidades como las primeras del país, tanto en volumen de recaudación como en número de organizaciones apoyadas y de Family Bankers implicados.

Al respecto, cabe apuntar que, a lo largo de 2025, Mediolanum Aproxima ha destinado más de 2,26 millones de euros a 117 organizaciones no gubernamentales, reforzando así su papel como una de las iniciativas solidarias privadas más relevantes de España.

Mediolanum Aproxima ha donado más 10,3 millones euros a causas sociales.

Montse Prats, responsable de Acción Social de Banco Mediolanum, en la que se enmarca este proyecto, señala: “Si algo nos enseña 2025 es que la solidaridad no entiende de estadísticas, sino de personas. Hemos constatado cómo pequeñas iniciativas se convierten en grandes actos de apoyo gracias al compromiso compartido. Porque cada gesto cuenta y suma”.

Asimismo, muestra su agradecimiento “a las organizaciones, las familias y, sobre todo, a nuestros Family Bankers que actúan como padrinos y madrinos de las iniciativas, por acompañarnos en 2025 y porque sin su implicación y cariño, esto no sería posible”. Sobre 2026, asegura: “Lo encaramos con las mismas ganas de seguir caminando y compartiendo juntos, y creyendo firmemente en el poder de la colaboración para hacer del mundo un lugar más humano”.

Desde sus inicios, Mediolanum Aproxima ha donado más 10,3 millones euros a causas sociales en toda España, a través de organizaciones sociales y fundaciones locales que trabajan en aspectos tan diversos como la integración sociolaboral de personas con discapacidad o el apoyo a colectivos en riesgo de exclusión social. Con un hito significativo en estos 11 años: la llegada de la Delegación en España de la Fundación Mediolanum en 2019, que ha servido como multiplicador de recursos, gracias a su apoyo económico a campañas y proyectos. Así, durante 2025 brindó apoyo en Andalucía a organizaciones como la Asociación Andaluza Corazón y Vida, que presta atención a personas con cardiopatías congénitas; la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer o la Asociación Española para los efectos del tratamiento del cáncer (ETC), que atiende a niños con cáncer durante y después del tratamiento o la asociación AFAR, que impulsa la lucha contra la exclusión social, entre otras.

Novedosa iniciativa

Más allá de Mediolanum Aproxima, Banco Mediolanum lleva a cabo otras acciones con fines solidarios. Entre ellas se encuentra ‘Cada céntimo cuenta’, que este año ha conseguido 67.089,34 euros, un 146 % más que en 2024.

En esta novedosa campaña participan todos los clientes adheridos y el último día de mes donan de forma automática a la Fundación Mediolanum en España los céntimos que haya en su cuenta corriente, entre 0,01 y 0,99 euros.

Entidades en Andalucía y Extremadura con las que ha colaborado Mediolanum Aproxima en 2025