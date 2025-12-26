Villanueva de Córdoba consolida en 2025 el proyecto Dehesa Circular ODS como apuesta estratégica por la sostenibilidad y la innovación rural

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha realizado un balance positivo de las actuaciones desarrolladas durante el año 2025 en el marco del proyecto Dehesa Circular ODS, una iniciativa estratégica que apuesta por un modelo de desarrollo rural sostenible basado en la economía circular, la innovación y la puesta en valor de la dehesa como recurso natural, social y económico del territorio.

Tal y como se refleja en el vídeo institucional del proyecto, Dehesa Circular ODS nace con el objetivo de impulsar la economía local, reforzar la competitividad del sector agroganadero, preservar el ecosistema de la dehesa y posicionar a Villanueva de Córdoba como referente en innovación rural alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El proyecto Dehesa Circular ODS está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el marco de la convocatoria de subvenciones para el impulso de la Agenda 2030 en las entidades locales.

Dehesa Villanueva de Córdoba

Durante 2025, el proyecto ha centrado sus actuaciones en sentar las bases organizativas, formativas y de sensibilización necesarias para su desarrollo a medio y largo plazo. Entre las principales acciones destaca la creación de un grupo motor, integrado por el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches y representantes del tejido empresarial local, con el fin de coordinar y orientar estratégicamente el proyecto.

En el ámbito de la formación y transferencia de conocimiento, se celebraron varios seminarios y jornadas técnicas dirigidas a agentes locales, profesionales del sector agroganadero y empresarial, centradas en economía circular, nuevos modelos de negocio, digitalización e innovación tecnológica aplicada a la gestión sostenible de las explotaciones.

El proyecto tuvo también una presencia destacada en la XXV Feria del Jamón de Bellota 100% ibérico DOP Los Pedroches, que se convirtió en un espacio de reflexión y debate sobre los retos del medio rural. En este foro se abordaron cuestiones como la modernización del sector, el uso de la tecnología y los datos, la biodiversidad de la dehesa y las oportunidades que ofrece la economía circular para generar valor añadido en el territorio.

Desarrollor rural de la Dehesa

Asimismo, a lo largo del año se han desarrollado acciones de sensibilización y comunicación, apoyadas por el vídeo divulgativo del proyecto, que han contribuido a acercar Dehesa Circular ODS a la ciudadanía y a reforzar la participación comunitaria en torno a la sostenibilidad, la innovación y la corresponsabilidad en el cuidado de la dehesa.

Desde el Ayuntamiento se destaca que 2025 ha sido un año clave de consolidación y planificación, en el que se ha trabajado especialmente en la concienciación, la formación y la creación de alianzas. Los resultados más tangibles en términos de impacto económico, ambiental y social se desarrollarán en las próximas fases del proyecto.

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba reafirma así su compromiso con Dehesa Circular ODS como herramienta para avanzar hacia un modelo de desarrollo rural sostenible, que combine tradición, innovación y respeto por el entorno natural, asegurando el futuro de la dehesa y del sector del ibérico en el municipio.