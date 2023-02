Fernando Méndez-Leite: "En la Academia no solo hacemos los Goya"

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha pronunciado su primer discurso como presidente de la institución en una ceremonia de los Premios Goya. En su alegato ha alegado la creación de premio Elías Querejeta en honor del productor de cintas como Cría de Cuervos. Además, ha puesto en valor la labor que realiza la Academia recalcando que es una "institución totalmente independiente, alejada de colores políticos, que mantiene el máximo respeto a la libertad expresión de todos".

En este sentido, ha apostillado que la entidad no sólo organiza la ceremonia: "Durante el año se llevan a cabo coloquios, charlas y proyecciones que están abiertas para todos. Esto sucede una vez al año solamente".

Por otro lado, ha manifestado que "el cine español pasa por un buen momento. Tiene una gran acogida del público, el reconocimiento de la crítica, y recibe premios internacionales". Pero ha recordado el duro golpe que ha sufrido y siguen padeciendo las salas de cine a raíz de la pandemia provocada por la Covid-19. "El place de oír y ver las películas en la gran pantalla es inconfundible", ha indicado el presidente.

Ha dedicado palabras a la parte femenina del sector y ha recalcado que este año "se ha confirmado la tendencia de la incorporación protagónica de las mujeres a los más distintos oficios de nuestra profesión. Tres de las cinco nominadas a mejor película están dirigidas por compañeras".

"Yo lo que quiero es que las pelis vuelvan a llamarse películas". Vuelve a ver el discurso del presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite #Goya2023 pic.twitter.com/MWgDvmzdEp — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

También ha dedicado unas palabras para su antecesor, Mariano Barroso, del que ha heredado "una institución que funcionaba, con portentoso equipo técnico con el trabajo cada día muy a gusto", ha recalcado Méndez-Leite.

Por último, se ha dirigido a los representantes políticos e institucionales y ha apostillado que este año desde la industria no piden nada: "Estamos muy contentos, todo va bien. Para la rogativa, los matices y las protestas, nos veremos en los despachos en unos días. Sí que me gustaría solicitarle un pequeño capricho, aunque tengo la sensación de que no van a conseguirlo, quiero que las pelis vuelvan a llamarse películas".