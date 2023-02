Seis curiosidades sobre el Goya a mejor película de animación

Los Premios Goya celebran el cine español independientemente del medio que se use para crear las películas. Desde la tercera edición de los premios en el año 1989, las películas de animación españolas han encontrado también su reconocimiento y, de paso, han dejado unas cuantas curiosidades.

Ganadoras sin competición

En la categoría al Goya a mejor película de animación el resultado estuvo claro como el agua en algunas ediciones, puesto que es imposible perder cuando eres el único competidor. Esto ha pasado en cinco ocasiones, la mayoría en la década de los 90, pero la última vez sucedió en la edición de 2021 cuando 'La gallina Turuleca' (dirigida por Eduardo Gondell y Víctor Monigote) protagonizó una carrera en solitario para conseguir el galardón.

Años en blanco

Curiosamente no solo ha habido años en los que no hubo rivales para las ganadoras, sino que algunos años este galardón no se ha llegado ni a otorgar. Fue lo que pasó en las ediciones de los años 1990, 1993, 1995 y 1996.

Anime español

La fiebre del anime japonés no es cosa de los últimos años, sino que lleva ya tiempo influenciando a artistas nacionales. Un ejemplo claro fue 'Gisaku' (Baltasar Pedrosa Clavero y Antonio Santamaría), una de las nominadas al Goya en 2005 y que es considerada una de las primeras películas de estilo anime que se realizaron en Europa.

'Gisaku' narra la historia de un samurái en España con la misión de proteger la Llave de Izanagi del mal.

De Goya y Oscar

Una de las películas de animación más importantes del año 2019 fue 'Klaus' (Sergio Pablos y Carlos Martínez López, 2019), una historia navideña con sello español que no solo disputó la carrera por el Goya a mejor película de animación del 2020, sino también fue candidata al Oscar ese mismo año. Desafortunadamente no ganó ninguno de estos premios frente a 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' y a 'Toy Story 4', pero sí lograron llevarse a casa el Bafta.

La que tuvo algo más suerte fue 'Chico y Rita' (Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Fernando, 2010), también nominada tanto en los Premios Oscar y como en los Goya a la mejor película de animación. Consiguiendo llevarse el cabezón nacional del año 2011. Con el premio de la academia estadounidense no hubo tanta suerte y la estatuilla cayó en manos del camaleón 'Rango' (Gore Verbinski) en 2012.

Del tebeo al Goya

Es bastante habitual ver adaptaciones animadas de cómics y en ocasiones esas películas han entrado en la batalla por el Goya y han vencido. Es el caso de 'Goomer' una película que adaptaba la historieta de Ricardo y Nacho del mismo nombre, con dirección de José Luis Feito y Carlos Varela, que se llevó el Goya del año 1999. Aunque fue la única nominada de la edición.

En 2012, 'Arrugas', dirigida por Ignacio Ferreras, consiguió el Goya a mejor película de animación, aunque antes de eso esta historia sobre tres mayores en una residencia de ancianos nació en las viñetas de Paco Roca, en una novela gráfica que comparte nombre con la película.

Otro Goya fue para los personajes de Francisco Ibáñez, Mortadelo y Filemón, en el año 2014. 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo', dirigida por Javier Fesser, consiguió librarse del 'aquello' y alzarse con ese premio y con el Goya a mejor guion adaptado.

'Buñuel en el laberinto de las tortugas' (Salvador Simó, 2018), la ganadora del año 2020, fue adaptación del cómic del mismo nombre de Fermín Solís. Y es por ahora la última de las películas ganadoras que fueron primero viñetas.