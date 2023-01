Dónde ver 'Pinocho', la película de Guillermo del Toro nominada a los Oscar

Las nominaciones a los Premios Oscar ya se han hecho públicas y ha empezado la carrera por las estatuillas, pero también la carrera por verse el mayor número de nominadas antes de que se conozcan a los ganadores el próximo mes de marzo.

Entre las nominadas a Mejor película de animación se encuentra 'Pinocho de Guillermo del Toro', una película de animación que dista mucho de la otra película con la que habitualmente se relaciona a este personaje de cuento y madera (efectivamente, la de Disney).

¿Dónde se puede ver la película?

Esta adaptación musical en stop motion se puede encontrar en Netflix desde que se estrenó en noviembre de 2022.

La película lleva el nombre de Guillermo del Toro, aunque no es el único director de la misma, puesto que Mark Gustafson codirige esta adaptación del libro de Carlo Collodi. En este caso, la adaptación usa de telón de fondo la Italia fascista de la década de 1930 para crear una película de corte dramático y fantástico.

En el reparto de voces en inglés encontramos a actores como Ewan McGregor, Finn Wolfhard, Cate Blanchett o uno de los habituales colaboradores de Del Toro, Ron Perlman.

La película es una firme candidata a llevarse el Oscar a Mejor película de animación, en su haber se encuentran ya el Globo de Oro y el Premio de la Crítica Cinematográfica en este apartado. ¿Sus rivales en la lucha por la estatuilla? 'Red', 'The Sea Beast', 'El Gato con Botas: el último deseo' y 'Marcel The Shell With Shoes On'.

En defensa de la animación

Como el propio Guillermo del Toro ya ha estipulado en varias ocasiones, la animación no es un género cinematográfico (como lo son el drama o la comedia), sino una forma de hacer películas. Tampoco es un tipo de películas que sean exclusivamente para niños, por lo que hay que tener cuidado con la relación entre animación y cine infantil, para evitar exponer a los más pequeños a obras con temáticas y escenas que no están pensadas para ellos basadas en una idea errónea. Dentro de las películas que entran dentro de esta falsa dicotomía se encuentran algunas como 'La tumba de las luciérnagas' de Studio Ghibli (no recomendada para menores de 13 años), aunque en el caso de 'Pinocho de Guillermo del Toro' la edad mínima que se recomienda son los 7 años.

La película de 'Pinocho' además usa animación stop motion, una técnica que se caracteriza por su complejidad al animarse fotograma a fotograma, a través de cambiar ligeramente los movimientos de un objeto estático y luego crear una sucesión de imágenes que dan lugar a la impresión del movimiento. Películas como 'La novia cadáver', 'Pesadilla antes de Navidad' o 'Coraline' están hechas también con esta técnica.