'Spider-man: No Way Home' muestra un nuevo póster y anuncia su segundo tráiler para este martes

Falta poco más de un mes para la llegada a los cines de 'Spiderman: No Way Home', el cierre de la trilogía arácnida protagonizada por Tom Holland. Y el hype entre los seguidores del personaje no para de crecer, pues la cinta promete abrir de par en par las puertas del multiverso y, si hacemos caso a las filtraciones, también al spider-verse dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Este lunes, y como antesala de lo que está por venir, Sony y Marvel han mostrado un nuevo póster de la película, esta vez con protagonismo compartido para el hombre araña y el Stephen Strange de Benedict Cumberbatch. Los brazos mecánicos del Doctor Octopus, los rayos de Electro y el deslizador del Duende Verde figuran en la imagen.

Trailer Tomorrow. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/za6t80yX2J — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 15, 2021

Pero la gran noticia es que se confirma que el segundo tráiler de 'Spiderman-No Way Home', que puede resolver muchas de las dudas de los aficionados respecto a la cinta, llegará mañana. Será sobre las 2 de la madrugada del martes al miércoles cuando el misterio quede por fin resuelto y tengamos el segundo -y definitivo, pues apenas faltaría un mes para el estreno- avance de la tercera entrega de la saga dirigida por John Watts.

La película, que se estrena en cines el próximo 17 de diciembre, tiene todos los ingredientes para convertirse en un auténtico hit en taquilla. Además de las simpatías que despierta el personaje, uno de los más queridos de La Casa de las Ideas, la más que probable introducción del spider-verse y el ya confirmado regreso de icónicos villanos de anteriores versiones del personaje convierten su llegada a las salas en todo un acontecimiento para los millones de fans del UCM en el mundo entero.