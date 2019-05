Si no has visto 'Vengadores: Endgame', no se te ocurra ver el tráiler de 'Spiderman: lejos de casa'

Vengadores: Endgame ha sido un estreno brutal incluso en una época en la que se abusa de ese adjetivo. En el Multicines de Cinesa Camas se proyecta actualmente en seis salas. Seis. Se hacen apuestas sobre si desbancará a Lo que el viento se llevó como película más taquillera de la historia (teniendo en cuenta la inflación), aunque lo tendrá muy difícil por la dispersión de la cultura del ocio audiovisual, algo que no existía en la época de Clark Gable. O ibas al cine... o ibas al cine.

Pues bien, el recién estrenado tráiler de la nueva película del trepamuros más famoso del mundo, Spiderman: lejos de casa, contiene un tremendo spoiler sobre el final de Endgame que aquí no vamos a revelar. Sony ha tenido el detalle de colocar a Tom Holland dando un aviso antes de que salgan las imágenes, pero aún así este tráiler traerá mucha polémica en la era del pánico a enterarse del final de un capítulo, del final de una serie, del final de una película, del final de un libro o del final de una historia familiar que el cuñado te destripa en un santiamén en la típica reunión de cumpleaños de la matriarca.

Hay una especie de doble moral. Todos queremos tener redes sociales activas. Todos (o casi todos) estamos enganchados a una pantalla todo el día. Por tanto, no puedes ponerte embrutecido cuando te enteras de algo que no querías saber, porque hoy día todo está en las redes y nadie tiene escrúpulo alguno para hablar sin cortapisas de cualquier evento cultural. Además, los fans saben que el Universo Cinemático de Marvel hace películas que están interconectadas entre sí, por lo que hay que tratar de verlas pronto. Son mastodontes comerciales que no atienden a responsabilidades laborales o paternales.

Algunas claves del tráiler (sin 'spoilers' de 'Endgame')

En este tráiler recién estrenado, Spiderman está en Europa y se hace amigo del personaje interpretado por el gran actor Jake Gyllenhaal, que no es otro que Mysterio, uno de los villanos clásicos del Hombre Araña que todavía no se había tocado en cine. Quitando el superspoiler, el primer tráiler de Spiderman es impactante: salen imágenes de Venecia, sus colegas de la primera parte, Happy Hogan, Nick Furia, una amenaza monstruosa hecha de agua que podría ser Hydro-Man (Morris Bench, un tipo que cayó a un océano lleno de irradiación durante una pelea entre Spiderman y Namor; su genética mutó y se convirtió en este villano acuático)... y el nuevo amor de Peter, que es, como no podía ser de otra manera, una Mary Jane Watson de aspecto y actitud muy diferente al de los cómics.

El matiz diferente de este Mysterio del cine es que se presenta en el lado de los buenos cuando en el cómic siempre fue maloso. Debutó en The Amazing Spider-Man nº 13. Mysterio es Quentin Beck, un mago de efectos especiales y especialista que trabaja para un importante estudio de Hollywood con el sueño de hacerse un nombre en la industria del cine. Sin embargo, llegó a ver su carrera en efectos especiales como un trabajo sin futuro. Sus intentos de convertirse en actor fueron mal recibidos, pero se dio cuenta de que su experiencia en ilusiones podría convertirlo en un supervillano eficaz.

En su primera batalla con Spiderman, Mysterio obstruye el sentido del héroe arácnido con gas y disuelve sus redes con un abrasivo químico. Sin embargo, Spiderman engaña a Mysterio para que revele que robó el museo. Mysterio fue encarcelado, culpando al trepamuros por su arruinada carrera. Mysterio más tarde se une a los Seis Siniestros en un intento de vengarse del Hombre Araña y lo combate usando robots de los X-Men.

Muchas eran las voces que querían que un actor del calibre de Jake Gyllenhaal se uniera al Universo Cinemático de Marvel. Este actor americano se dio a conocer al gran público con el filme Donnie Darko y subió a la cumbre con Brokeback Mountain junto al malogrado Heath Ledger en la que supone su única nominación al Óscar hasta el momento (sí se llevó el Bafta de la Academia Británica del Cine). También fueron muy aplaudidos sus trabajos en Nightcrawler como paparazi free lance y en Southpaw, como boxeador iracundo que quiere redimirse para recuperar a su hija.