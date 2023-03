El trailer de la Sirenita, con Javier Bardem como Tritón

En 2022, Disney anunció el adelanto de la versión con actores de la mítica película de 'La Sirenita'. Disney lleva ya un tiempo llevando a la vida real las míticas películas infantiles que todos conocemos y que marcaron la infancia de muchos. En concreto y por ahora, las películas a las que Disney ha dado vida han sido 'La Bella y la Bestia', 'La Cenicienta', 'Aladdin', 'Dumbo', 'Mulán', ‘Blancanieves’ y el 'El Rey León'. En 2023, el trailer oficial de 'La Sirenita' ha salido hace apenas unas horas y ha revelado imágenes de cómo será el live action de esta película infantil de 1989 que todos conocemos.

'La Sirenita' se estrenará el 26 de mayo de 2023, época en la que llega el calor y podemos nadar como sirena en el agua de la piscina o del mar.

Watch and you'll see,Some day I'll be,Part of your world!Watch the new trailer for #TheLittleMermaid and see the movie in theaters May 26! pic.twitter.com/Pqg5LLL4cI

La película de 2023 está dirigida por Rob Marshall, un director estadounidense. La actriz que interpreta a Ariel es la actriz y cantante Halle Bailey; el príncipe Eric será interpretado por el actor Jonah Hauer-King; la actriz Melissa McCarthy interpretará a la malvada Úrsula; por último, el personaje del padre de Ariel, el gran rey 'Tritón' será interpretado por actor español Javier Bardem.

Para el que no conozca al Javier Bardem, es un el actor español hijo de la actriz española Pilar Bardem y perteneciente a una familia de actores. Es conocido por haber estado nominado a los Globos de Oro y ser galardonado con el Premio Goya por su interpretación en la película Mar Adentro (2004); ganar el Premio Goya al mejor actor protagonista por El Buen Patrón. En la adaptación de 'La Sirenita' de 2023, el actor español interpretará al rey 'Tritón', padre de Ariel y rey de todos los mares y océanos.

La película ha sido rodada principalmente en Cerdeña, isla italiana, y allí fue donde la actriz Halle Bailey anunció el final del rodaje de la película en julio de 2021 para finalmente llegar a la gran pantalla y unirse a los live actions de películas infantiles que están cobrando vida y llenando de nuevo nuestros corazones.

and just like that..that’s a wrap ❤️after auditioning for this film when i was 18 just about to turn 19 , to now finishing filming through a pandemic when i turned 21 ..we have finally made it...💖i feel so grateful to have experienced this film in all of its glory.. pic.twitter.com/UtbyX5tS6a