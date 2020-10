Crisis y más crisis

La ficha 'Crisis en tierras infinitas XP'. VV. AA. ECC. 464 páginas. 50 euros.

Publicada originalmente entre 1985 y 1986, la maxiserie de 12 números Crisis en tierras infinitas es uno de los tebeos más importantes de la historia de DC. Se diseñó para celebrar el cincuentenario de la compañía y sirvió para modernizar y relanzar su universo de ficción, de tal manera que se habla de una DC pre-Crisis y otra post-Crisis. Fue uno de los títulos seminales de la tendencia ominosa que conformaría lo que se conoce como Edad Oscura (El Regreso del Caballero Oscuro y Watchmen son los pilares de dicho periodo) e inauguró, con permiso de la mediocre Secret Wars, la moda de los grandes eventos editoriales que continúa en boga hoy en día.

Treinta y cinco años (y un montón de eventos) después, Crisis en tierras infinitas sigue siendo el crossover perfecto y fascina a los lectores de todas las edades por la complejidad de su argumento y, sobre todo, por la calidad del trabajo de sus arquitectos principales, el guionista Marv Wolfman y el dibujante George Pérez. El dúo había encandilado a propios y extraños (esto es, no sólo a los lectores de DC) con su actualización de Robin, Kid Flash, Wonder Girl y compañía en Los nuevos titanes, y demostraron su amor, respeto y profundo conocimiento del universo DC en un tebeo tan emocionante como irrepetible (por más que hayan tratado de emularlo).

Crisis en tierras infinitas ha conocido numerosas ediciones en España, comenzando por los lejanos cuadernillos que Ediciones Zinco puso mensualmente en quioscos, y, sin ir más lejos, la actual licenciataria de DC en España, ECC, tiene en catálogo un estupendo tomo recopilatorio, encuadernado en tapa dura. Pero en todas estas ediciones se había pasado por alto el hecho de que Crisis es un evento, es decir, el tronco principal de una historia que se ramifica en el sinfín de series publicadas en aquel tiempo por DC. Recomponer el árbol es el objetivo del interesante proyecto que aterrizó en librerías hace unos meses y que se llama Crisis en tierras infinitas XP (en la línea de lo que ya se ha hecho con Flashpoint y La noche más oscura). Se trata de una colección de cinco gruesos tomos (cada uno tiene alrededor de quinientas páginas) que serializan los 12 tebeos de la maxiserie, pero también todos los cruces relacionados con ella, la mayoría inéditos en nuestro idioma.

Así, el primer volumen, por ejemplo, recopila los números 77 y 78 de DC Comics Presents, el 13 de New Teen Titans, el especial DC Retroactive: Superman -The 80's, el 194 de Green Lantern, los 389 a 391 de Batman, los 556 a 558 de Detective Comics, el 41 de The Fury of Firestorm, el 18 de Infinity Inc., los 50 a 52 de All-Star Squadron y los 1 a 3 de Crisis On Infinite Earths.

La nómina incluye artistas tan característicos de aquel momento como Len Wein, Roy Thomas, Doug Moench, Gerry Conway, Steve Englehart, Curt Swan, Gene Colan, Joe Staton o un primerizo Todd McFarlane, aparte, claro está, de Wolfman y Pérez. En pocas palabras, no se trata de una reedición más, sino de una propuesta de lectura realmente enriquecida.