La ficha 'Marvel Now! Deluxe: Thor de Jason Aaron, 3'. Jason Aaron y otros. Panini. 368 páginas. 35 euros.

La serie Marvel Now! Deluxe nos está sirviendo, poco a poco, algunos de los títulos imprescindibles del pasado reciente de Marvel. Entre lo más destacable, se cuentan Los Vengadores de Jonathan Hickman, de los que les he ido dando noticia desde su inicio hasta el magnífico clímax que fue el evento Secret Wars. E igualmente ambicioso y espectacular es el trabajo realizado por Jason Aaron con Thor, el Dios del Trueno de la mitología Marvel, una intervención sólida y sorprendente que es considerado por muchos lo mejor que se ha hecho con el personaje desde la época de Walter Simonson. Del mismo modo que Simonson logró modernizar los presupuestos de Stan Lee y Jack Kirby, en una temporada rupturista y definitoria a partes iguales, Aaron puso boca abajo el personaje de Thor y su universo y consiguió, paradójicamente, devolverle a la serie el asombro y el espíritu de sus mejores tiempos.

La cosa empezó por todo lo alto, con el arco argumental El carnicero de dioses, ambientado en tres épocas distintas (pasado, presente y futuro lejano) y agraciado con los bellísimos dibujos de Esad Ribic. Siguió el volumen El maldito, en el que pudimos disfrutar de los dibujos de Ron Garney o el gran Das Pastoras, y llega ahora La Diosa del Trueno, con ilustraciones, entre otros, de Russell Dauterman. Este tercer tomo presenta el punto de giro más llamativo de toda la etapa, la sustitución del Thor tradicional por una mujer. Como todo lector de la serie de Thor sabe, el portador de Mjolnir ha de ser un personaje digno de alzarlo; a estas alturas, no hay secreto sobre la identidad de la nueva Diosa del Trueno, pero, por si alguien no sabe de quién se trata, lo dejo en suspenso y los invito a disfrutar de la batalla contra los Gigantes de Hielo que amenazan a la Tierra, en unas páginas que hilan con acierto la fantasía con el género de superhéroes. Son los números 1 a 8 de Thor, más los 1 a 4 de Thors, el 10 de What If?, publicados en 2015, y los extras de rigor. El cuarto tomo está anunciado para abril, y ya se me hace la boca agua.