Con el verano dando sus últimos coletazos, comienzan a llegar, como agua de mayo, algunas de esas novedades que fueron anunciadas hace meses y a las que estábamos muy ansiosos por echarle un ojo.

Una de ellas es Hoka Hey!, publicada por Nuevo Nueve. Su autor, Neyef, es un viejo conocido por estos lares, ya que le conocimos por primera vez en ese personal cajón de sastre titulado Doggy Bags, donde junto a otros de sus compañeros (RUN, Guillaume Sangelin, Florent Maudoux….), componentes del sello Label 619 nos llevaron de la mano a universos de terror, de temática fantástica, a la América más profunda o al thriller más negro y expeditivo que podíamos imaginar, en diferentes entregas monográficas que hicieron las delicias de los amantes de los relatos de género.

Y fue hace relativamente pocos meses que nos reencontrábamos de nuevo con el autor, ya que la editorial creada por Ricardo Esteban publicada la trilogía formada por Bastardos del Bayou, donde Neyef nos sumergía de cabeza en el universo de Luisiana, con un elenco de particulares personajes y una historia que te enganchaba desde sus primeras páginas, repletas de violencia, secretos y algún que otro impactante descubrimiento. Una lectura que os recomiendo desde ya.

Pero ahora toca hablar de su última, hasta el momento, obra.

Hoka Hey!. Además de un grito de guerra los indios lakota es un esclarecedor relato en el que el autor saca a la luz uno de los más terribles magnicidios cometidos en éste, nuestro mundo. La población indígena norteamericana fue masacrada, expulsada de sus tierras, se eliminó de cruel manera su principal sustento (el búfalo) y obligada a malvivir en reservas donde se trató de hacerles olvidar sus costumbres y ritos.

Justo en una de estas, Pine Ridge, vive el protagonista de este relato, Georges, un chico indio que desconoce su nombre original y que se ha aprendido de memoria largos pasajes de la biblia, que recita como un loro delante de su ‘tutor’, el padre Clemente, que se hincha de orgullo al poder mostrar las cualidades cristianas del chaval, cuyo futuro deseo es convertirse en médico.

Y justo en el bucólico momento en el que el reverendo y una mujer van a disfrutar de un picnic (y algo más), aparecen en escena tres personajes, dos indios y un irlandés bastante socarrón, que buscan información sobre el paradero de un hombre, Gavin Atkins.

Justo en el momento en el que el joven indígena pronuncia este nombre, el temor acude a los ojos del religioso, que sabe que su destino ya está marcado.

No voy a adelantaros lo que ocurre a continuación, tan solo que Georges va a comenzar, acompañando al trío formado por Little Knife, No Moon y Sully un viaje en que, además de conocer la historia de estos personajes, poco a poco se dará cuenta de su verdadera personalidad, el legado de su pueblo y cómo el hombre blanco es el enemigo a abatir.

Desafortunadamente, a las cabezas de los fugitivos se les ha puesto precio, y una sombra les sigue el rastro, un cazarecompensas que no va a cejar en su empeño por muy difíciles que se le pongan las cosas, y que irá recabando información del destino de los protagonistas donde, obviamente, por fin se verán las caras.

Este cómic no destaca tan solo por la gran historia, cargada de dramatismo, que nos narra su autor. Sino que además, a través de los testimonios y recuerdos de sus personajes nos muestra el terrible calvario que tuvieron que sufrir los indígenas, pisoteados por la inmisericorde bota del hombre blanco; y algunos de ellos incluso fueron repudiados por sus propios congéneres, dejándolos marcados de por vida.

La otra principal virtud de esta obra la puedes disfrutar ya con la magnífica ilustración que sirve de portada. Y es que Neyef abandona el estilo más caricaturesco con el que nos tenía acostumbrados a la hora de reconocerle y aquí se lanza de cabeza a un trazo más realista Eso sí, sin abandonar su sello personal.

De la mano de su autor recorreremos llanuras sin fin, espesos bosques, todos ellos llevados a la viñeta con una exquisitez y detalle extremos.

Todas estas características lograron que las librerías galas se pusieran de acuerdo para concederle el premio a la mejor novela gráfica del 2023.

Un relato duro, con momentos de impactante violencia, donde su joven protagonista aprenderá a amar todo aquello que a su pueblo le fue arrebatado, y por fin lograr gritar, a lomos de su caballo, esas dos palabras que dan título a esta maravilla del Noveno Arte.