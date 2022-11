Retrato de cuerpo entero

Auténtico cajón de sastre, nos vamos a encontrar con una cantidad muy interesante de obras que fueron publicadas en su momento en formato fanzine, con una tirada muy limitada, casi imposibles de encontrar en la actualidad, y que ahora se reúnen junto a un buen puñado de ilustraciones inéditas.

Pero, a mi parecer, el principal, y original, valor de este volumen, es que su autor hace algo que no es para nada habitual entre la profesión, ni tampoco obligatorio, por supuesto.

La ficha Obras Incompletas 2015-2022 Autor: Lorenzo Montatore Tapa dura Color 464 págs. 44 euros ECC Ediciones

Despojarse de toda timidez a la hora de desvelar, de poner encima de la mesa los problemas y padecimientos que uno carga en su mochila me parece un acto de valentía enorme ya que, una vez terminada la lectura y el disfrute de este tomo, vamos a conocer aún mejor los resortes que se mueven dentro de Montatore, el por qué de sus propuestas, tan personales todas y cada una de ellas.

Y es que, aunque enmarcadas la mayoría en unos mundos repletos de color, y con un trazo que nos remite al cartoon más puro, casi todas las historias del autor nos presentan a personajes que viven sumergidos en el agobio, una presión que les puede, con esa sempiterna gota de sudor que perla la frente de muchos de ellos, y que a falta de texto y diálogos, nos retrata a la perfección, sin que haga falta nada más, el estado anímico de sus protagonistas.

Pero estas Obras Incompletas son también un camino en el que su autor nos revela cuáles son y de donde vienen las influencias que han hecho que nazca, tras tiempo de experimentación y páginas dibujadas, un estilo de crear y narrar totalmente reconocible.

Vivimos, sobre todo en los últimos años, en unos tiempos extraños, que nos deparan cada día al levantarnos noticias que si no estás preparado anímicamente, te pueden dejar en un estado bastante lamentable. Y es por ello que me parece muy loable, aunque tal vez él no se lo haya propuesto en ningún momento que, una persona, en este caso, un reconocido autor de cómic, se abra totalmente, exponiendo sus padecimientos.

Como colofón a este recorrido por la fértil obra del autor, el volumen viene relatado por una interesante conversación con Gerardo Vilches, teórico del cómic patrio, en la que se van a desvelar muchos detalles de la obra, gustos e influencias de Montatore.

Y, para todos que no habían disfrutado de la obra de Lorenzo Montatore, por favor, echen un vistazo a este libro. Estoy seguro que les va a resultar atractivo, ya sea porque les atraiga el cante jondo, o por seguir las andanzas de un personaje tan misterioso como Boskov, o conocer en OHG a un ente, un Dios que no tiene nada de bondadoso, más bien todo lo contrario…

Por todo esto, y mucho más, recomiendo a esos lectores que buscan otro tipo de propuestas que no se lo piensen dos veces y se lancen de cabeza al peculiar universo creado por este autor que aún, como él mismo, confiesa, tiene mucho y bueno que narrarnos.