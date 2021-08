El cierre de una etapa

La ficha 'Marvel saga. Jessica Jones. The Pulse, 3: Miedo'. Brian Michael Bendis, Michael Gaydos, Olivier Coipel. Panini. 160 págs. 17 euros.

Con Miedo, el tercer volumen de la recopilación de la serie The Pulse en la colección Marvel Saga, se cierra esta especie de complemento de Alias, en el que Jessica Jones ha compartido protagonismo con otros personajes del staff del Daily Bugle. La serie original duró 14 números (más algún otro especial) y salió entre 2004 y 2006, con el escritor Brian Michael Bendis acompañado por dibujantes de la talla de Mark Bagley, Michael Lark o Brent Anderson. Fue bonito mientras duró y ha sido igualmente bonito verlo todo recopilado en tres tomitos por parte de Panini. Para la traca final, tenemos nada menos que al artista de Alias, Michael Gaydos, quien dibuja los números 11 a 14, y a Olivier Coipel, en el anual de New Avengers, el de la esperada boda entre Jones y Luke Cage, que cierra el tomo junto con material del número 601 de The Amazing Spider-Man.