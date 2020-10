Una obra fascinante

La ficha 'Flash: El juicio a Barry Allen'. Cary Bates, Carmine Infantino. ECC. 368 págs. 36 euros.

No es corriente ver por estos lares una edición del material de DC anterior a las Crisis en tierras infinitas, y es una auténtica lástima, pues la editorial de Superman tiene una historia tan larga como rica. No pocas obras maestras pertenecen a ese (amplio) periodo y siguen inéditas en nuestro idioma. Flash: El juicio a Barry Allen no es propiamente una obra maestra, pero bien que merece el calificativo fascinante. El tomo nos muestra los últimos compases del Flash pre-Crisis, envuelto en la trama que da título al volumen. Son los números 337 a 350 de The Flash (1984-85), obra del guionista Cary Bates, uno de los más activos en aquella DC, y del dibujante Carmine Infantino, el más importante de la historia del personaje.