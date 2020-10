La ficha 'Sleeper. Edición integral'. Ed Brubaker, Sean Phillips. ECC. 656 páginas. 51,50 euros.

La dupla formada por el guionista estadounidense Ed Brubaker y el dibujante británico Sean Phillips es uno de los equipos creativos más reputados del tebeo norteamericano de este siglo. Cada uno de ellos tiene un nombre por separado (en el haber de Brubaker hay maravillas como Catwoman, Gotham Central o Capitán América y Phillips dibujó, por ejemplo, los mejores episodios del Wildcats de Joe Casey), aunque juntos han enhebrado una sucesión de obras inolvidables, especialmente dentro del género negro. Suyas son virguerías como Criminal, Incógnito, Fatale, The Fade Out o Mis héroes siempre han sido yonquis, galardonadas con una larga ristra de premios. De todas ellas, pienso que Criminal está un escaloncito por encima, y les diría que es lo mejor de Brubaker y Phillips, si no fuese por el cariño infinito que le tengo a Sleeper.Publicada por el sello WildStorm entre 2003 y 2005, Sleeper mezcla el noir con el género de superhéroes y se compone de apenas 24 números, agrupados en dos temporadas de 12. Narra las desventuras del agente doble Holden Carver, infiltrado en una organización criminal dirigida por Tao (el maquiavélico villano creado por Alan Moore durante su paso por WildC.A.T.s). Para ganarse la confianza de Tao, Carver finge desertar de la agencia gubernamental a la que pertenece, pero la cosa se complica cuando la única persona que conoce la verdadera misión del agente es atacado y puesto en coma, de modo que Carver acaba perseguido por los suyos y observado de cerca por Tao, que tampoco se fía de él y no deja de ponerlo a prueba.

Adictiva y soberbia, Sleeper acumula punto de giro tras punto de giro, en un tour de forcé argumental en el que resulta imposible adivinar qué pasará después y donde nada es lo que parece. Tras haberla publicado en cuatro tomos recopilatorios, ECC recupera la serie completa en un solo integral que ofrece también un episodio posterior, dibujado por Jim Lee y relacionado con el evento Coup d'etat, así como abundante material extra. Altamente recomendable.