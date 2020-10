La ficha 'El asombroso Spiderman, 46: La suerte de estar vivo'. VV. AA. Panini. 192 pág. 19 euros.

Si el anterior tomo de El asombroso Spiderman en la colección Marvel Saga nos transportaba al pasado (más concretamente a los dos primeros meses de aventuras del Trepamuros), este número 46 vuelve al tiempo presente para celebrar el regreso de Peter Parker, después de la larguísima temporada en que su mente fue suplantada por la del malvado Otto Octavius (o sea, la etapa conocida como Spiderman Superior). La suerte de estar vivo recopila los números 1 a 8 del enésimo volumen de The Amazing Spider-Man, publicados en 2014 (y que vienen a ser los 734 a 751 de la cabecera original, si no me equivoco). Principalmente, son obra de Dan Slott y Humberto Ramos, aunque participan también otros habituales como Christos Gage y Giuseppe Camuncoli. Esta segunda oportunidad de Parker puede ser un buen momento para subirse al carro de la serie.