Castañas cocidas con leche, una forma buenísima de dar la bienvenida al frío

Ilusión. Así describía Pedro Ybarra su primer contacto con uno de los tradicionales puestos de castañas que se ponen en la Avenida Constitución. La presencia de las castañas en las calles anuncia la llegada de la temporada de otoño-invierno, del descenso de temperaturas y pasar más tiempo en el calor del hogar preparando nuestro platos favoritos.

Pasamos todo el año esperando la temporada de castañas y por fin llega. Existen múltiples formas de preparar las castañas: asadas al horno, sartén o microondas...Las castañas también pueden hacerse en la freidora de aire; y cocidas con leche, una forma muy asturiana de dar la bienvenida al frío.

Sí, con leche. Aquí os explicamos cómo hacer las castañas cocidas con leche más sabrosas de la mano de Larsa, la marca de leche de pastoreo vinculada a Galicia desde hace casi un siglo.

Para llevar a cabo esta receta es necesario tener a mano medio kilo de castañas, sal, un litro de agua, una cucharada de azúcar, medio litro de leche. Si queremos añadirle un punto de sabor y mayor aporte calórico para el cuerpo podemos añadirle una ramita de canela y miel.

Hoxe festexamos o San Martiño e con el o fin do Magosto, festa oficiosa de exaltación da 🌰Vas quedar abraiado co sabor desta receita de 🌰 cocidas con 🥛 de Pastoreo Enteiro Larsa 🤤👌🏻E a ti? Gústanche as castañas? ➡ https://t.co/4sdMEcgn70#ReceitasLarseiras #LeiteLarsa pic.twitter.com/MkArXJAFaL