Cinco alimentos a los que la freidora de aire les sienta francamente mal

Las freidoras de aire llegaron para cambiar la manera de cocinar de miles de personas, se han convertido en un elemento indispensable en muchas de las casas, debido a la practicidad de su uso y el poco tiempo que requiere cocinar algunos alimentos en estos elementos. Muchos de los usuarios las adquieren por que pretenden seguir una dieta mucho más saludable y cocinar con menos aceite y las freidoras de aire les permiten llevar acabo dichos platos sin mucha dificultad.

Aunque estos dispositivos ofrecen una gran cantidad de opciones posibles para cocinar, también hay que ser consciente que tiene sus propias limitaciones y que no todas las recetas pueden elaborarse en este formato. Además, muchos piensan que cocinar cualquier plato en la freidora de aire lo convierte automáticamente en sano y esa premisa no tiene nada que ver con la realidad, para que la comida sea saludable todos los alimentos que se introduzcan en ella deberán serlo, sino tampoco será la comida perfecta.

La pregunta de muchos de los propietarios de las freidoras de aire se preguntarán si hay algunos alimentos que son preferibles que no se cocinen en ellas y la respuesta es sí, no todos los ingredientes deben cocinarse de esta forma porque el resultado puede que no sea el esperado y pueda ser desastroso, finalmente.

Sopas o cremas

El resultado de meter este tipo de sopas o cremas directamente en la freidora de aire, puede llevar a un mal funcionamiento de la misma porque pueden saltar y no se recomienda hacer este uso de este elemento. En caso de querer calentar algo líquido dentro de la airfryer, la única manera posible sería hacerlo en un recipiente apto para ello. Sino es preferible calentarlos en la vitrocerámica o en el microondas, como se ha hecho hasta ahora.

Palomitas

Si se quiere disfrutar de un bol de palomitas es preferible hacerlas en el microondas ya que llevarlas a la freidora de aire puede acabar rompiendo este elemento. Cuando saltan, pueden colarse en algunas de las partes del interior de la máquina que pueden estropear la freidora de aire, de la misma manera que se pueden quemar con mucha más facilidad.

Rebozados crudos

Las croquetas o las verduras rebozadas no son la mejor opción para hacer en la freidora de aire, ya que no van a a tener el cambio de temperatura necesario para que el rebozado quede crujiente y el interior se fije de la manera que debe hacerlo, tal y como sí sucede cuando se fríen en una sartén o freidora. Además, los rebozados en la freidora de aire nunca tendrán el mismo color dorado que reciben cuando están fritos.

Pasta, arroz y legumbres

Cuando se plantean elaborar platos con estos ingredientes no son ideales cocinarlos en la freidora de aire ya que no se podrá cocer, si es lo que se pretende. En cambio si lo que se pretende es calentar una elaboración previamente cocinada, los usuarios deberán tener recipientes aptos para la freidora de aire.

Alimentos de gran tamaño

Estos electrodomésticos no están pensados para cocinar alimentos que tengan unas proporciones muy grandes, ni por tamaño de la propia freidora de aire ni por la potencia que tiene. Es posible que si se meten alimentos de proporciones mayores lo que obtenga de resultado es el exterior cocinado y en su punto, pero que su interior esté crudo.