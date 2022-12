Cinco vinos para regalar en Navidad a amantes del tinto

La Navidad es la época perfecta para regalar una buena botella de vino a todos aquellos amantes de vino: un regalo que seguro no dejará nada que desear a otro tipo de detalles, puesto que los vinos que vamos a comentar, son los mejores vinos tintos para regalar en Navidad a tus familiares o amigos.

Este es un vino que se encuentra dentro del 4% de los vinos mejor valorados de la región. Con un sabor más poderoso que ligero, fuerte y seco y con un toque ácido, este un vino que sin duda debes regalar a los amantes del vino tinto. Además, se trata de un vino que acompaña de maravilla a las carnes más típicas de la época navideña, como el cordero o la ternera y la botella tiene un precio muy asequible.

Este vino de la bodega de Marqués del Atrio que usa dos tipos de uva: tempranillo y graciano. Al igual que el otro, tiene un sabor poderoso y algo amargo, más seco que dulce y con un toque a mora. Acompaña, de igual manera, estupendamente a carnes rojas. Todo un clásico con un aroma que sorprenderá a todos en la mesa.

Podemos deducir, por el nombre, que este vino hecho a partir de uvas Malbec, fue de los favoritos a nivel mundial en el año 2020. Tiene un sabor poderoso, pero suave y no es tan ácido como los comentados anteriormente. Con un toque en el sabor a ciruela, mora o frutos rojos. Este vino es procedente de Argentina e ideal para carnes rojas.

A #malbec from Argentina, Cruz Alta malbec reserve lots of fruit great flavor and not quite as full bodied as some would be great with BBQ pic.twitter.com/E9dxBxfyib