Tartaletas de chocolate con sal, el mix perfecto y fácil de hacer

En una cena con amigos, una reunión familiar, o en una merienda en casa, estas son algunas de las muchas ocasiones en las que estas tartaletas causarán sensación entre los invitados, tanto por su sabor intenso como por su aspecto elegante y refinado. ¿Lo mejor? que son fáciles, rápidas y con pocos ingredientes.

Para la base de las tartaletas tan solo se necesitarán 75 gramos de mantequilla, 25 gramos de azúcar blanco, 1 yema de huevo, 1 cucharada de postre de extracto de vainilla, y 130 gramos de harina de repostería.

En primer lugar, vertemos la mantequilla y el azúcar en un bol, mezclando ambos ingredientes; añadiremos la yema, el extracto de vainilla y la harina y, de la misma forma y con movimientos envolventes, comenzaremos a mezclar la masa, buscando conseguir una textura uniforme y consistente.

Una vez conseguida la textura deseada, retiramos la mezcla del bol y la envolvemos en un papel film, dejándola reposar 30 minutos en el frigorífico. Aprovecha este tiempo para ir precalentando el horno a 170º.

Pasado el tiempo, cogeremos pequeñas secciones de la masa y las colocaremos en los moldes de las tartaletas (más o menos cantidad dependiendo del molde elegido), procurando que queden bien amoldadas. Una vez estén todas correctamente amoldadas, es hora de introducir nuestras bases en el horno durante 20 minutos y, ¡listo! ya tenemos el primer paso de nuestros pasteles.

Cabe destacar que estas bases pueden usarse tanto para postres dulces como para platos salados. Si queremos rellenarlas de alguna receta salada, tan solo debemos reducir la cantidad de azúcar y añadir un poco de sal a la mezcla de la masa. Del mismo modo, si queremos darle un toque extra de sabor, podemos añadir a la mezcla (antes de hornearla) ralladura de algún cítrico, como el limón o la naranja.

Para el relleno de chocolate vamos a necesitar solamente tres ingredientes: 110 gramos de chocolate de nuestra preferencia , 125 mililitros de nata líquida y escamas de sal.

Realizarlo es muy sencillo, en primer lugar cortaremos el chocolate en finas lascas y las añadiremos a un bol. Una vez vertido, pasaremos a añadir los 125 mililitros de nata líquida, previamente calentada, y dejaremos reposar ambos ingredientes de tres a cinco minutos. Pasado el tiempo, lo removemos hasta crear una mezcla homogénea de chocolate líquido, que verteremos sobre las tartaletas y dejaremos enfriar durante 30 minutos en el frigorífico.

Con nuestro postre ya frío, tan solo nos queda echar sobre él las escamas de sal al gusto, emplatar y ¡voilá! un plato que no dejará indiferente a tus invitados y que, además, no te ha ocupado mucho tiempo. No olvides que puedes añadirle también nata, mermeladas, o incluso fruta al emplatado final. Una buena opción es la fresa, que mantiene un contraste de sabores armonioso con el chocolate. Además, si quieres terminar de sorprender a tus invitados, añade estos ingredientes antes de verter el chocolate en la base de las tartaletas, para que se sorprendan en el primer mordisco.