Concurso CICA 2021: ¿cuál será la mejor cerveza artesana del mundo?

Este fin de semana ha tenido lugar en Can Picafort (Mallorca) la VI Edición del CICA (Concurso Internacional de Cervezas Artesanas), donde 347 cervezas de 91 cerveceras artesanales internacionales, nacionales y locales se han puesto a prueba, duplicando las inscripciones respecto al año pasado. El evento, organizado por Momentos Cerveceros, con la colaboración de AECAI, con el objetivo de premiar a las mejores cervezas, tanto nacionales como internacionales.

Cervezas Lager, Pilsen, Lager especial, Lager extra, Lager Pilsen, Malta Pilsner, Premium Pilsner, Ales, Pale Ale, Stout, Porter, Trapenses o Saison Belgas. El paraíso para los amantes de la cerveza en un país como España en el que las marcas españolas dominan el 60% del mapa cervecero nacional.

El certamen ha contado con la participación de 18 jueces de renombre, procedentes de nueve países distintos, y el veredicto se dará a conocer el 9 de octubre en Beermad (Mercado de la Cerveza Artesana de Madrid), tras las catas realizadas, en la que se han analizado aspectos como el aroma, apariencia, sabor, sensación en boca, acompañados por una valoración general de cada cerveza presentada. Como adelanto el jurado ha anunciado la mención especial a la Mejor Cervecera Artesana Balear, reconocimiento que ha recaído en 'Grahame Pearce', cerveza menorquina de Sant Climent que ha destacado entre las 25 cervezas diferentes presentadas entre las 9 cerveceras de Baleares.

Además del premio ya anunciado, se otorgarán los premios a mejor cerveza, la mejor cervecera, mejor cervecera revelación, y a la mejor trayectoria cervecera, premio otorgado por la prensa especializada. Tras 3 días de catas cerveceras el jurado finalizó las valoraciones de las casi 350 referencias que se han presentado en esta edición después de probar alrededor de cinco cervezas por hora, alternando con agua y comida.

Tal y como se anuncia en las bases del certamen después de conocerse el veredicto el 9 de octubre, a partir del 11 de octubre se enviarán por e-mail las valoraciones de todas las cervezas (puntuaciones y comentarios de los jueces) a los participantes.

El concurso está organizado por Momentos Cerveceros, con la colaboración de la Beer Awards Platform (BAP), y la Asociación Española de Cerveceras Artesanas Independientes (AECAI).