La OCU vuelve a alertar del timo del "sí" en las llamadas telefónicas

¿Eres de esas personas que coge la llamada con un "sí", en lugar de con un "diga"? Pues este artículo es para ti. la nueva tecnología es en el mundo de hoy pueden llegar a facilitarnos la vida, pero también complicarla. Hoy en día, las estafas telefónicas y los ciberataques están a la orden del día, y algo tan simple como coger una llamada telefónica con un "¿sí?", podría convertirse en una oportunidad para los estafadores de robarte tus datos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte nuevamente sobre este tipo de fraude telefónico que no es nuevo, pero que sí sigue afectando a muchísimas personas.

El engaño se conoce como el fraude del "sí", y consiste en buscar la respuesta afirmativa por parte de la víctima en la llamada telefónica. Esta técnica es utilizada por los delincuentes para después para suplantar nuestra identidad o hacer creer que hemos dado nuestro consentimiento para algo que en realidad nos lo hemos dado.

Hay dos variantes de este fraude. La primera variante se trata de contestar la llamada con un "sí" y no recibir respuesta inmediata. Después una grabación nos informa que hemos contratado un servicio que requiere un costo. Cuando intentamos cancelar este servicio que no hemos solicitado, acabamos dando información personal a los estafadores, como pueden ser datos bancarios.

La segunda variante se trata de una suplantación de identidad por parte de el estafador. Te llaman pretendiendo ser una entidad conocida (como por ejemplo tu banco) y te empiezan a hacer preguntas que requieren un "sí" como respuesta. Esta respuesta afirmativa se utiliza más tarde por los estafadores para intentar contratar servicios a nuestro nombre.

Si crees que puedes haber sido víctima de un engaño parecido, es muy importante que intentes actuar rápidamente para minimizar los daños todo lo posible. Lo primero que deberás hacer será revisar tus movimientos bancarios constantemente, de esta manera sabrás si se han dado transacciones que tú has autorizado o no. Otra opción es buscar tu nombre en Internet para asegurarte de que no se haya utilizado tu imagen o tu nombre de una manera indebida o inapropiada.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) resalta la importancia de denunciar estos fraudes a las autoridades. También apuntan a la importancia de conservar tu registro de llamadas y los recibos de las transacciones para tener pruebas a tu favor. Así que ya sabes, si crees que puedes haber sido víctima de un engaño similar, toma medidas inmediatas. Si no has sido víctima de este fraude, ya sabes cómo evitarlo y de qué se trata.