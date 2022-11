¿Es realmente peligroso decir 'sí' al responder el teléfono?

La Comisión Federal de Comercio de Perú (FCC) alertó hace unos meses de una estafa telefónica en la que te hacían decir 'sí' para grabarlo y así 'tener tu consentimiento'. La práctica más habitual es que al llamarte por teléfono, una voz te pregunta si se escucha bien y tú, casi por instinto, respondes que sí. Aunque también podrían aprovecharse del 'sí' que muchos decimos al descolgar el móvil.

El aviso decía que "la persona que llama luego registra la respuesta 'Sí' del consumidor y, por lo tanto, obtiene una firma de voz. Los estafadores luego pueden usar esta firma para pretender ser el consumidor y autorizar cargos fraudulentos por teléfono."

Una estafa que estaba a la orden del día en Perú pero que en España no parece que sea tan común. De todas maneras, se recomienda cambiar el 'sí' cuando respondemos una llamada telefónica por un, por ejemplo, 'dígame'.

Cómo protegerte de las estafas telefónicas

Lo más básico para esquivar los timos que se intentan hacer por medio del teléfono móvil es nunca dar nuestros datos personales. Este consejo es esencial para prevenir una estafa muy extendida en nuestro país, que consiste en recibir un SMS de un supuesto banco (que muchas veces ni es el nuestro) pidiéndonos nuestra información.

No solo podemos ser objeto de timos mediante mensajes de texto, también es común que el modus operandi de los estafadores sea una llamada telefónica. En ese caso se recomienda no interactuar con ellos y colgar directamente el teléfono.

Siguiendo con este tipo de estafas, es aconsejable no devolver las llamadas perdidas a los números que no conocemos (sobre todo a los que sean de prefijo internacional), a no ser que tengamos confianza absoluta en que ese teléfono es de total confianza.

También es útil utilizar una aplicación de bloqueo de llamadas, ya que identificará las ilegales y las catalogará como 'spam'. Aunque a veces puede ponerle esta etiqueta a alguien que te llame sin ninguna intención de timar, ya que su funcionamiento no suele ser perfecto.

El tener contraseñas altamente seguras puede librarnos de un disgusto. Es recomendable, a la hora de crearla, alternar mayúsculas y minúsculas y añadir algún número o símbolo. También se aconseja no usar la misma para todas nuestras cuentas.

En cuanto al código PIN que utilicemos para desbloquear nuestro móvil, conviene no utilizar combinaciones sencillas como '0000' o '1234'. Incluso se recomienda utilizar 6 dígitos en lugar de 4, pues tiene muchas más combinaciones y, por lo tanto, es más difícil de hackear.