Ventajas e inconvenientes de usar detergente líquido o en pastilla para el lavavajillas

Hubo un tiempo en el que lavar los platos era una de las labores del hogar más odiadas por los españoles. La incorporación casi plena del lavavajillas a los hogares españoles ha disminuido la tensión sobre esta faceta, desviándola hacia otros electrodomésticos como el horno. Ahora en torno a los platos y vasos el debate más efervescente es el de elegir el tipo de lavavajillas que usamos para que el menaje se mantenga impoluto. Pastillas, gel o cápsulas ¿Cuál es el mejor detergente para lavavajillas? En la Organización de Consumidores y Usuarios intentan ofrecer todas las claves al respecto.

#Electrodomésticos Pastillas, gel o cápsulas, ¿cuál es el mejor detergente para lavavajillas?➡Te contamos pros y contras 👇https://t.co/WJTq6HjsCU — OCU (@consumidores) September 5, 2023

Las pastillas lavavajillas Todo en 1 son las más vendidas porque tienen el precio más competitivo (21 céntimos por pastilla) y demuestran tener buenos resultados en eficacia de lavado. Entre sus ventaja también se encuentran que son cómodas y fáciles de usar y que la dosis puede colocarse tanto en el compartimento que suelen disponer todos estos electrodomésticos como directamente en el interior del mismo.

Su principal inconveniente, que no nos permite ahorrar en función de si vamos a poner el lavavajillas con muchos o pocos 'cacharros'.

Precio, efectividad y sostenibilidad

Es ésta, precisamente, la gran ventaja de decantarnos por un lavavajillas en gel. La posibilidad de ajustar las dosis a los ciclos que le vamos a dar al lavavajillas te permitirá no gastar más detergente del necesario e indicado, aunque, ojo, desde la OCU plantean que no debemos dar por bueno el número de lavados que garantizan los fabricantes para vender su producto, ya que suelen calcularse a partir de unos condicionantes de suciedad erróneos, y no te cundirá tanto como piensas cuando haces las cuentas respecto al precio que te cobran por dosis, el más económico comparado con los otros formatos (17 céntimos por dosis).

Otra de las ventajas del lavavajillas en gel es que su composición suele ser más respetuosa con el medio ambiente aunque su eficacia de lavado no es igual de aceptable que la de las pastillas.

Por último, respecto a los detergentes lavavajillas en cápsulas certifican una gran eficacia de lavado pero son los más caros (media de 31 céntimos por cápsula) y el envase, además de no poder ajustarse a la dosis necesaria, no suele estar aprovechado de forma óptima.