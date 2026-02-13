Alerta alimentaria: Toblerone retira barras de chocolate negro por alérgenos no declarados en el etiquetado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta dirigida a personas con alergias o intolerancias alimentarias después de detectar la presencia de almendras, soja, huevo y leche no declarados en el etiquetado de una barra de chocolate negro de la reconocida marca Toblerone. La notificación afecta a lotes específicos distribuidos en una decena de comunidades autónomas y supone un riesgo para la salud de los consumidores sensibles a estos alérgenos.

La agencia ha tenido conocimiento de esta incidencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras la notificación realizada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. La empresa comercializadora ha comunicado voluntariamente la incidencia a las autoridades competentes, cumpliendo así con la legislación vigente en materia de seguridad alimentaria y evitando que productos no seguros permanezcan a disposición de los consumidores en los establecimientos comerciales.

El producto afectado por esta alerta sanitaria corresponde al chocolate negro con nougat que contiene un 10% de miel y almendras de la marca Toblerone. Los lotes identificados son el número OOY3154711, con fecha de consumo preferente fijada para el 20 de mayo de 2027, y el número OOY3155111, cuya fecha de consumo preferente es el 17 de junio de 2027. Ambos lotes han sido objeto de distribución inicial en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Navarra, País Vasco y Madrid, aunque no se descarta que hayan podido ser redistribuidos a otras regiones españolas.

Medidas de precaución y recomendaciones para consumidores alérgicos

Como medida preventiva, la AESAN recomienda expresamente a las personas con alergia o intolerancia a las almendras, la soja, el huevo y los componentes de la leche que pudieran tener el producto en sus hogares que se abstengan completamente de consumirlo. Las alergias alimentarias pueden provocar reacciones adversas de diversa gravedad, desde síntomas leves como urticaria o picor hasta reacciones anafilácticas potencialmente mortales, por lo que es fundamental que los afectados identifiquen y eliminen estos productos de su despensa.

La información sobre esta alerta alimentaria ha sido trasladada de manera inmediata a través del SCIRI a todas las autoridades sanitarias autonómicas, con el objetivo de verificar la retirada efectiva de los productos afectados de todos los canales de comercialización, incluyendo supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y establecimientos especializados. Este sistema de intercambio de información permite una respuesta coordinada y rápida ante situaciones que puedan comprometer la seguridad alimentaria de la población.

El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información

El SCIRI constituye una herramienta fundamental en el ámbito de la seguridad alimentaria en España. Este sistema permite la comunicación fluida y ágil entre las diferentes administraciones públicas competentes en materia sanitaria, facilitando la gestión de alertas alimentarias y crisis sanitarias relacionadas con la cadena alimentaria. Mediante este mecanismo de coordinación, las autoridades autonómicas y estatales pueden compartir información relevante sobre productos que representen un riesgo para la salud pública, permitiendo una actuación coordinada en todo el territorio nacional.

El funcionamiento del SCIRI se basa en la notificación inmediata por parte de las autoridades que detectan una incidencia a la AESAN, que actúa como coordinador nacional y difunde la información al resto de comunidades autónomas. Esta red de alerta temprana ha demostrado su eficacia en numerosas ocasiones, permitiendo la retirada rápida de productos no conformes y minimizando el riesgo para los consumidores.

¿Qué son los alérgenos alimentarios y por qué deben declararse?

Los alérgenos alimentarios son sustancias presentes en los alimentos que pueden desencadenar reacciones adversas en personas sensibles. La legislación europea establece una lista de 14 alérgenos de declaración obligatoria, entre los que se encuentran los frutos de cáscara (como las almendras), la soja, los huevos y la leche, precisamente los detectados en este caso de Toblerone. La declaración obligatoria de alérgenos en el etiquetado es una medida de protección fundamental para los consumidores alérgicos, permitiéndoles identificar fácilmente productos que puedan poner en riesgo su salud.

La presencia no declarada de alérgenos puede deberse a diferentes causas, como errores en el etiquetado, contaminación cruzada durante el proceso de fabricación, o problemas en la formulación del producto. En cualquier caso, representa un incumplimiento grave de la normativa alimentaria y constituye un motivo suficiente para la retirada inmediata del producto del mercado. Las empresas alimentarias tienen la responsabilidad legal de garantizar que la información proporcionada en el etiquetado sea completa, precisa y veraz.

¿Cómo actuar si se ha adquirido el producto afectado?

Los consumidores que hayan adquirido barras de chocolate negro Toblerone correspondientes a los lotes identificados (OOY3154711 y OOY3155111) deben comprobar el número de lote en el envase del producto. Esta información suele aparecer impresa en la parte posterior o inferior del envoltorio, junto con la fecha de consumo preferente. En caso de disponer de alguna unidad afectada, las personas alérgicas o intolerantes a almendras, soja, huevo o leche no deben consumir el producto bajo ninguna circunstancia.

Los consumidores pueden devolver el producto al establecimiento donde lo adquirieron para solicitar su reembolso o cambio por otra unidad no afectada. Los comercios están obligados a retirar de sus lineales todos los productos incluidos en alertas sanitarias y facilitar la devolución a los clientes que así lo soliciten. Además, ante cualquier duda o para obtener información adicional, los consumidores pueden contactar con los servicios de atención al consumidor de la empresa fabricante o con las autoridades sanitarias de su comunidad autónoma.

Toblerone: marca histórica de chocolate suizo

Toblerone es una marca de chocolate con más de un siglo de historia, fundada en 1908 en Berna, Suiza, por Theodor Tobler y Emil Baumann. Su característico formato triangular y su receta original con chocolate, miel, almendras y nougat la han convertido en un producto icónico reconocido mundialmente. La marca pertenece actualmente al grupo estadounidense Mondelēz International, uno de los mayores fabricantes de alimentos del mundo, que adquirió la compañía matriz Kraft Foods en 2012.

A lo largo de su historia, Toblerone ha mantenido su imagen de producto premium asociado a la calidad suiza, siendo especialmente popular como regalo en aeropuertos y tiendas duty-free. La compañía comercializa diferentes variedades de sus barras triangulares, incluyendo chocolate con leche, chocolate blanco y chocolate negro, todas ellas caracterizadas por su textura distintiva con trozos de nougat y almendras integrados en la masa de chocolate.

¿Qué diferencia hay entre alergia e intolerancia alimentaria?

Aunque frecuentemente se utilizan como sinónimos, alergia e intolerancia alimentaria son conceptos diferentes desde el punto de vista médico. La alergia alimentaria implica una respuesta del sistema inmunitario ante una proteína específica del alimento, que el organismo identifica erróneamente como una amenaza. Esta reacción puede ser inmediata y grave, incluyendo síntomas como urticaria, hinchazón, dificultad respiratoria, hipotensión o shock anafiláctico en los casos más severos.

Por su parte, la intolerancia alimentaria no involucra al sistema inmunitario y suele manifestarse mediante síntomas digestivos como dolor abdominal, diarrea, gases o náuseas. Un ejemplo común es la intolerancia a la lactosa, presente en la leche, causada por la deficiencia de la enzima lactasa necesaria para digerir este azúcar. Aunque menos peligrosas que las alergias, las intolerancias también requieren evitar los alimentos problemáticos para prevenir molestias y mantener una buena calidad de vida.

Marco normativo sobre el etiquetado de alérgenos en España

La regulación del etiquetado de alérgenos en España se enmarca en la normativa europea, específicamente en el Reglamento (UE) nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. Esta legislación establece de manera clara y precisa la obligación de declarar la presencia de los 14 alérgenos de mayor relevancia sanitaria en cualquier alimento envasado comercializado en la Unión Europea. Además, estos alérgenos deben destacarse en la lista de ingredientes mediante una tipografía diferente (negrita, cursiva, color o tamaño).

En España, la AESAN es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de esta normativa y coordinar las actuaciones en caso de incumplimientos que puedan afectar a la seguridad alimentaria. Las sanciones por infracciones relacionadas con el etiquetado inadecuado de alérgenos pueden ser significativas, incluyendo multas económicas y la retirada obligatoria de productos del mercado, como ha ocurrido en este caso con las barras de chocolate Toblerone afectadas por la presente alerta sanitaria.