¿Contestas las llamadas de números desconocidos? Esto es lo que te recomienda la Policía

Vivimos en un mundo completamente digitalizado, donde la mayoría de las interacciones que tenemos son a través de las redes sociales, mensajes o llamadas telefónicas. En este contexto, en normal recibir llamadas de números desconocidos, aunque hay que tener en cuenta que estas llamadas pueden ser más peligrosas de lo que aparentan ser. Hace poco, la Policía Nacional ha colgado en sus redes sociales un video advirtiendo sobre una nueva manera de estafar a las personas por vía telefónica que ya ha tenido varias víctimas en España. A esta manera de estafar se por llamada se la conoce como “robollamadas”.

¿Qué son las "robollamadas"?

Las robollamadas son una forma moderna de spam telefónico con la que los estafadores nos engañan utilizando bots para realizar llamadas masivas a números de teléfono de manera aleatoria. Estas llamadas tienen el objetivo de comprobar si los números están operativos. Es decir, si la persona contesta, el sistema confirma que el número es válido y está en uso, lo que lo convierte en un objetivo para futuras estafas o campañas de spam.

En un vídeo publicado en TikTok, una agente de la Policía Nacional explicó cómo funcionan estas llamadas. Según la agente, cuando contestamos la llamada de un número desconocido en este contexto, lo primero que escucharemos será un silencio. Este silencio se usa para que tú contestes y, una vez que el bot confirma que la línea está activa, la llamada se deriva a un teleoperador cuyo objetivo es vender algún producto, servicio o promoción.

Aunque algunas de estas llamadas pueden parecer inofensivas o solo molestas, la Policía advierte que los riesgos van más allá de una simple molestia. En algunos casos, los estafadores buscan algo más que solo comprobar que el número está activo; también intentan obtener grabaciones de voz diciendo "sí" u otras afirmaciones que podrían utilizarse en futuras estafas. Estos fragmentos de voz pueden ser manipulados para hacer compras, contratos o incluso transacciones financieras, falsificando la identidad de la víctima.

Este tipo de estafa es especialmente peligrosa, ya que la manipulación de la voz grabada puede ser difícil de detectar. Los estafadores podrían usar la grabación en lugares donde solo se requiera la confirmación verbal para poder hacer con una transacción.

Recomendaciones que nos da la Policía Nacional

Esta manera de estafar se están volviendo bastante popular y, para protegernos de estas robollamadas, la Policía Nacional ha emitido una serie de recomendaciones para protegerse de estas estafas:

Bloquear números desconocidos : Lo primero es bloquear cualquier número desconocido que te llame sin motivo aparente. Muchas aplicaciones y dispositivos móviles tienen la opción de bloquear números automáticamente.

: Lo primero es bloquear cualquier número desconocido que te llame sin motivo aparente. Muchas aplicaciones y dispositivos móviles tienen la opción de bloquear números automáticamente. Inscribirse en la Lista Robinson: La Policía también nos da la opción de inscribirnos en la Lista Robinson, un servicio en España que permite a los usuarios evitar llamadas publicitarias no deseadas. Al registrarse en esta lista, las empresas tienen prohibido contactar a los usuarios con fines comerciales,

¿Qué hacer si sigues recibiendo llamadas?

Aunque inscribirse en la Lista Robinson y bloquear números puede hacer que la cantidad de llamadas no deseadas disminuya bastante, la realidad es que muchas personas continúan recibiendo este tipo de llamadas incluso después de tomar estas precauciones. Si este es tu caso, la Policía recomienda no contestar llamadas de números que no conoces. Si el número es importante, la persona dejará un mensaje o se pondrá en contacto de otra manera. Por otra parte, no respondas "sí" u otras afirmaciones que puedan ser grabadas y usadas en tu contra.

Otra recomendación es reportar números sospechosos a tu proveedor de servicios telefónicos. Muchas veces, las empresas de telecomunicaciones tienen la capacidad de bloquear números a nivel de red.

¿Cómo identificar una robollamada?

Saber identificar una robollamada es algo fácil si prestas atención a ciertos detalles. Por lo general, estas llamadas se caracterizan por: