Cinco consejos para evitar problemas en las rebajas

Asentados en la vuelta a la rutina y una vez organizados adecuadamente los regalos de Reyes, llega el momento de analizar con calma la situación en las cocinas, salones y armarios de nuestras casas y acudir a las rebajas de enero para descambiar aquello que no entraba en nuestros planes y hacernos con esos caprichos (o necesidades) que se quedaron en el olvido. Pero no todo vale. Hay que tener los ojos bien abiertos para no dejarnos seducir por ofertas que pueden terminar siendo engaños de los que posteriormente sea difícil salir. Para ello, además de saber cuándo empiezan las segundas rebajas en Zara, Mango, Cortefiel, El Corte Inglés y otras tiendas, lo fundamental es seguir estos cinco consejos de la Organización de Consumidores y Usuarios.

1. Fijarse bien en los precios

Para garantizarnos de que la rebaja que nos hacen es tal, en el producto debe aparecer tanto el precio original como el rebajado (o el porcentaje de la rebaja). Estos productos que se presentan actualmente en rebajas deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes ¿Por qué? José Carlos Cutiño, delegado de OCU en Andalucía, aconseja hacer un seguimiento en el precio del producto: "Hay que tomar como referencia el precio más bajo que haya tenido el producto en los 30 días anteriores y puede ser que nos encontremos con un producto cuyo precio se ha ido inflando durante 15-20 días antes de las rebajas y lo que pasaba de costar 100 pasa a 150, luego nos los rebajan a 125 pensamos que nos estamos ahorrando 25 euros cuando en realidad estamos pagando 25 más".

2. Conservar el ticket

En segundo lugar es vital conservar el ticket de compra porque puede ser que posteriormente queramos presentar una reclamación en forma de cambio o devolución y sin el ticket de compra será imposible hacerlo. Si el producto está en perfecto estado, no tienen porqué devolverte el dinero, aunque la mayoría de comercios lo hacen como ganarse tu confianza de cara a futuras compras.

3. Usar el derecho de desistimiento en compras online

En las compras online, por el contrario, el consumidor está especialmente protegido, ya que puede acogerse a los que se conoce como derecho de desistimiento, por el cual tienes 14 días naturales para devolver tu compra si no te convence.

4. Comparar precios

En cuarto lugar, desde la OCU recomiendan encarecidamente que comparemos precios antes de acometer cualquier tipo de compra, especialmente en el caso de los electrodomésticos, ya que el ahorro que puedes lograr es bastante alto para adquirir el mismo modelo con las mismas prestaciones.

5. Huir del consumo excesivo

Por último, nunca está de más recordar que acudir a las rebajas no es una obligación y, aunque los datos sostengan que cada español se gastará una media de 164 euros en las rebajas de enero, las compras deben realizarse siempre para aprovechar una ocasión de mejorar tus condiciones o las de tu familia, nunca de forma impulsiva e irracional.