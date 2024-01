Como marca la tradición después de la carrera por tomarse la uvas empieza la carrera por conseguir el roscón de Reyes Magos, aunque algunos ya han caído en la tentación y llevan consumiendo este dulce tan especial desde hace semanas. Disponer de un buen roscón puede endulzarte el momento abrir regalos de Melchor, Gaspar y Baltasar o que estés todo el día de mal humor a pesar del impacto que generen sus majestades de Oriente. Porque, aunque pueda parecer a simple vista que todos los roscones son iguales, nada más lejos de la realidad. Siempre es importante saber dónde comprar el mejor roscón de Reyes en cada provincia de Andalucía y entender que la elaboración industrial no es la misma que aquella que se haga de forma artesanal en un obrador particular, por ejemplo. Esto no quiere decir que no hayan roscones de Reyes de supermercado que sí merecen la pena pero difícilmente sabrán o te durarán lo mismo que uno artesano. Estas son las tres grandes diferencias entre un roscón de Reyes artesano y uno de supermercado, según la OCU.

Uso de aditivos

El primero de ellos es el uso (y abuso) de aditivos que le restan autenticidad al producto y a la elaboración del roscón. Hay roscones que abusan de los aditivos, como colorantes, conservantes, emulsionantes y agentes de textura. Posiblemente esto haga que el roscón gane algo de intensidad en su sabor, pero será un efecto pasajero, ya que también hará que su digestión no sea tan agradable.

Calidad del relleno

En segundo lugar la diferencia está en la calidad del relleno. Aunque el roscón puede ser sin nada, cada vez son más las variantes que incluyen nata, chocolate, kínder, crema, trufa, nutella...Pues bien, algunos roscones sustituyen la nata, por ejemplo, por mezclas de grasas vegetales de palma, coco o nabina.

Sabor de degustación

Adulterar en cierta forma los ingredientes y no trabajar la masa con el mismo mimo y precisión termina provocando que el sabor definitivo en el paladar no sea el mismo. Sólo los roscones de Lidl y El Corte Inglés Selection están bien valorados tras los análisis realizados por la Organización de Consumidores y Usuarios.

Los roscones del supermercado son más baratos y su calidad no es comparable con la de un buen roscón artesano

Así las cosas, desde la OCU terminan destacando que si bien los roscones del supermercado son siempre más baratos que los artesanos, su calidad no es comparable con la de un buen roscón sin aditivos y ser estar, en muchos casos, congelados.