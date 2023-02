¿Por qué no es buena idea comprarse zapatos por la mañana?

Comprar zapatos puede llegar a suponer todo un reto. No en todas las tiendas los números son iguales, ya que te puedes encontrar zapatos más estrechos o más anchos del mismo número dependiendo de en qué tienda estás comprando. Cuando estrenamos zapatos, siempre suelen hacernos alguna rozadura o quizás causarnos más molestias de lo normal debido a que el zapato todavía no está adaptado a tu pie y quizás esté un poco más rígido. En este artículo te vamos a dar algunos trucos para que puedas estrenar zapatos sin dolor, y además, te vamos a explicar por qué, a la hora de comprarte unos zapatos, no es aconsejable que lo hagas por la mañana.

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que cuando te pruebas los zapatos en la tienda apenas estás cinco minutos con ellos puestos, por lo que si te molestan en la misma tienda, no es aconsejable que te lo lleves, ya que en la calle con el roce del andar pueden hacerte daño y rozaduras en los pies. Como recomendación, te decimos que para evitar que te sean demasiado molestos tus nuevos zapatos, puedes probar a llevarlos puestos en casa un rato antes de salir a la calle con ellos.

También es importante tener en cuenta que los zapatos no nos los ponemos sin calcetines, y depende de qué zapato calcemos a lo mejor preferimos ponernos un calcetín más fino o uno más gordo. Cuando vayas a comprar zapatos, lleva siempre un par de calcetines (unos finos y otros más gorditos) para probarte tu calzado con ellos puestos y así saber cuál es la talla adecuada para ti.

Otro factor importante es que los zapatos no ceden todos por igual, ya que dependiendo de la tela cederá más o menos. Si notas que tus nuevos zapatos no están cediendo lo que te gustaría y te siguen molestando, prueba a poner un poco de crema Nivea en el interior del zapato, póntelo con un calcetín y andar un rato por tu casa.

¿Por qué no es recomendable comprarse zapatos por la mañana?

El motivo es sencillo, y es que por la tarde nuestros pies tienden a hincharse, cosa que sucede a medida que pasa el día. Si vamos por la mañana a comprarnos unos zapatos, puede pasar que por la tarde nos queden un poco más estrechos de lo que nos quedaban cuando nos los probamos en la tienda, y más todavía si nos los probamos sin calcetín o con un calcetín muy fino. Es por esto que no es recomendable comprar zapatos por la mañana, aunque cuidado, ya que también puede suceder que nos compremos un zapato que nos quedaba bien por la tarde, y por la mañana nos quede más holgado de la cuenta. Lo mejor es probarse los zapatos en casa y andar un rato con ellos antes de estrenarlos en la calle, y así podremos descambiarlos si consideramos que necesitamos un número más o menos.