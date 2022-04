¿Pueden obligarte a llevar la mascarilla en supermercados, tiendas o bares?

En la nueva fase epidemiológica en la que entramos, van surgiendo distintas dudas respecto al uso de la mascarilla. El 20 de abril entra en vigor una nueva norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dicha norma permite entrar en un lugar cerrado sin tener que ponerse la mascarilla. El uso de de la mascarilla deja de ser obligatorio en lugares como: centros comerciales, bares, supermercados, restaurantes...

En esta nueva ley que entra en vigor, hay que fijarse en la letra pequeña y en algunos detalles, ya que en el BOE se darán varias recomendaciones sobre el uso de la mascarilla.

Entre dichas recomendaciones, se indica que se debe hacer un uso responsable de las mascarillas cuando estemos en espacios cerrados de uso público, en los que transitan personas como comercios, espacios cerrados en los que se pasa mucho tiempo sin comer o beber (cines o teatros) y en espacios en los que las personas permanecen un tiempo comiendo y bebiendo.

Como clientes, ¿pueden obligarnos a ponernos la mascarilla?

Aunque la respuesta parece ser un claro 'no' existen algunos matices. Si la obligatoriedad de la mascarilla ha desaparecido, no deberían imponerte su uso en el interior de esta. Pero aunque la ley no ampare a partir de ahora la obligatoriedad de ponernos la mascarilla en interiores, el dueño de una empresa, comercio o local se puede apoyar en el derecho de admisión para requerir su uso. Esto implica que si quieres entrar en un lugar donde el dueño solicita la mascarilla tienes dos opciones: seguir la norma impuesta y ponerte la mascarilla o no entrar en el local en cuestión.

Como trabajadores, ¿pueden obligarnos a ponernos la mascarilla?

Muchos expertos en Salud Laboral advierten de que, si la empresa decide mantener la mascarilla, se le podría abrir un expediente a todo aquel que no la utilice. El uso de la mascarilla solo debería mantenerse si no se puede garantizar una buena ventilación y una distancia de seguridad mínima. Es decir si tu jefe o director decide no quitar el uso de la mascarilla, podría obligarte a utilizarla sin ningún problema, siendo decisión del departamento de prevención y riesgos laborales.

Si un trabajador se niega a hacerlo la empresa puede amonestarte siguiendo tres pasos: informar al trabajador, amonestarlo y por último sancionarlo.