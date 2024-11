Explica el diccionario de la Real Academia Española que la responsabilidad es, en su primer concepto, la "cualidad de responsable", esa que tiene un individuo que cumple sus obligaciones o promesas y asume las consecuencias de sus actos, cuando los realiza de manera consciente e intencionada. A lo largo de nuestas vidas nos enfrentamos a diferentes tipos de responsabilidades. Responsabilidad afectiva, educativa, moral, laboral, social, solidaria, penal...En los últimos años, con el aumento de la conciencia en torno a la responsabilidad ambiental, han tomado protagonismo esas acciones esenciales que, como nos recuerdan desde la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, las personas pueden realizar en el día a día para minimizar el gasto energético. No obstante, cuatro grandes ciudades andaluzas están entre las de mayor consumo responsable de España y el 80% de los andaluces nota la gravedad del cambio climático y la contaminación. Estas son ocho recomendaciones para contribuir a una mayor eficiencia y favorecer un consumo responsable.

1.Apostar por el autoconsumo

Instalación de autoconsumo

Generar energía eléctrica a través de instalaciones de energía solar contribuye a un importante ahorro energético y económico para todo aquel que dispone de una vivienda apta para llevar a cabo este tipo de estrategias. Sería la base sobre la que cimentar un estilo de vida diferente.

2.Reformas en viviendas y edificios

Aislar térmicamente suelo, paredes y techos de la casa y sellar bien puertas y ventanas, reforzándolas o poniendo doble acristalamiento, ayudarán a proteger la zona desde el punto de vista de la temperatura y con ello ahorraremos energía y dinero en aparatos que sirvan para acondicionar el espacio.

3.Etiquetado energético

En lo que respecta a los electrodomésticos, no nos queda otra que ir descartando modelos antiguos e instalar aparatos con la máxima eficiencia energética posible. Ante cualquier duda a la hora de elegir un modelo de lavadora, lavavajillas o frigorífico, siempre debemos quedarnos con la letra A en el etiquetado, mientras que la letra G debe pasar a mejor vida.

4.Carga y temperatura de los electrodomésticos

También relacionado con los electrodomésticos encontramos una forma de contribuir a una mayor eficiencia y favorecer un consumo responsable. Se trata de emplear la mayor carga posible cuando pongamos el lavavajillas o la lavadora, siempre a baja temperatura.

5.Consumo fantasma

El consumo fantasma hay que erradicarlo apagando los electrodomésticos.

En los últimos tiempo se ha puesto de moda tener determinados hábitos poco saludables con el consumo energético, como dejar el móvil toda la noche cargando en la mesita del escritorio, el cargador conectado a pesar de no tener nada cargando o mantener aparatos como el ordenador o la televisión en 'stand by'. Estas prácticas son las típicas que hacen que el consumo fantasma se dispare porque sigue consumiendo energía a pesar de que no se esté utilizando.

6.Cambios en la iluminación

En el interior del hogar debemos centrarnos también en la iluminación para ahorrar energía. Cambiar bombillas convencionales por otras de bajo consumo o utilizar tubos fluorescentes en aquellas estancias que precisen luz durante una mayor cantidad de tiempo, son algunos que se ofrecen desde Consumo. Y, obviamente, recurrir a la luz natural siempre que se pueda.

7.Comprar en comercios de proximidad

Y ya si nos centramos en las conductas que tengamos fuera del hogar, debemos ser conscientes de que nuestras pautas a la hora de comprar también pueden incidir en el medio ambiente ¿Cómo? Comprar en comercios de proximidad contribuye al ahorro energético al reducirse el gasto que supone el traslado de productos desde otras regiones o países.

8.Transporte público

Un hombre en bicicleta cruza la Ronda Histórica a escasos metros de un autobús de línea / Antonio Pizarro

Por último, esos mismos desplazamiento de mercancias que evitamos comprando en comercios locales podemos seguir impulsándolos usando la bicicleta y otros vehículos de movilidad personal sostenible en nuestros desplazamientos por ciudad. Además, en caso de tener que coger vehículo a motor, mejor usar transporte público que nuestro coche particular.