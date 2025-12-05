El truco de la Nivea para hidratar y recuperar el cuero agrietado o cuarteado: "Sin apenas esfuerzo para limpiar"

La Nivea aporta los lípidos y la humedad que necesita el cuero para recuperar su flexibilidad y uniformidad.

La Nivea de lata azul es una opción cosmética solamente recomendada para pieles muy secas. Su composición basada en derivados del petróleo crea una película potente que tapona los poros y evita la pérdida de agua. Sin embargo, su textura densa puede resultar de gran utilidad para otros usos diferentes al cuidado personal.

En concreto, la crema Nivea es una excelente alternativa casera para proteger y restaurar el cuero del calzado, de los bolsos o de la tapicería de los muebles. Con el paso del tiempo, este material se reseca, se cuartea o se mancha. Pero la Nivea clásica aporta al cuero los lípidos y la humedad que necesita para recuperar su flexibilidad.

¿Sirve la Nivea para hidratar el cuero?

Seguro que tú también has visto cómo esa chaqueta o esas botas de cuero se han ido endureciendo, arrugando o agrietando con el paso del tiempo. Este material requiere de ciertos tratamientos para mantener sus propiedades y, aunque este no sea uno de los usos específicos de la Nivea, posee un efecto similar al de las ceras para cuero.

La crema Nivea de lata azul posee grasas emolientes que nutren y suavizan la superficie del cuero gracias, precisamente, a la creación de esa película protectora que logra un acabado graso y previene la sequedad. Es por eso que se ha convertido en la base de un sencillo truco para recuperar la apariencie de los artículos de cuero desgastados.

¿Cómo limpiar el calzado y los bolsos de cuero con Nivea?

Ya se trata de zapatos, bolsos, cinturones, sillas o sofás de cuero, uno de los métodos más eficaces para cuidar y recuperar su aspecto es el siguiente:

Aplica una pequeña cantidad de Nivea y extiéndela con la ayuda de un paño de algodón

Masajea con movimientos circulares hasta que penetre de manera uniforme

hasta que penetre de manera uniforme Deja actuar durante unos minutos para que el cuero absorba la crema

Puedes aplicar una segunda capa. Al finalizar, retira el exceso de Nivea con un paño limpio

El resultado es un cuero más suave, flexible, hidratado y brillante, que te ayudará a recuperar en especial el aspecto envejecido de los artículos que comiencen a pelarse o agrietarse. Repite este truco una vez al mes para que tus zapatos y artículos de cuero luzcan siempre impecables.

¿Cómo limpiar las manchas del cuero blanco?

Las superficies de cuero blanco son más vulnerables ante las manchas y la suciedad. En estos casos, la acción reparadora de la Nivea se puede reforzar con la ayuda de otro ingrediente habitual de los trucos de limpieza caseros, como recomienda la experta gaditana Rocío Butrón (@rbr_decohome), con más de 125.000 seguidores en redes sociales.

El truco de la Nivea y el limón actúa como un limpiador que ayuda a limpiar, hidratar y recuperar el tono del cuero:

Mezcla dos cucharadas de Nivea con el zumo de medio limón

Remueve hasta que se mezclen bien ambos ingredientes

Aplica la solución con una bayeta suave y sin empapar

Esta es una técnica sencilla que apenas requiere esfuerzo para restaurar los zapatos, bolsos o tapices de cuero con suciedad adherida o que hayan perdido uniformidad en el tono.

El truco de la laca y la Nivea para las botas de caucho

Aparte del cuero, la Nivea también puede ser útil en otros materiales como el caucho galvanizado. La influencer Begoña Pérez (@la_Ordenatriz), con dos millones de seguidores, recomienda aplicarla, por ejemplo, en las botas de agua, que con el paso del tiempo tienden a cuartearse. El tratamiento consiste en lo siguiente:

Pulveriza las botas con laca de pelo

Extiéndela con la ayuda de una bayeta de microfibra con agua, sin empapar

Seca bien con una bayeta seca

Por última, extiende una capa de crema Nivea de lata azul para mantenerlas brillantes

Este truco puede ayudarte a hidratar y mantener la flexibilidad de tus botas de agua. No obstante, se recomienda probar antes en una esquina o zona no visible, ya que cada producto puede reaccionar de manera diferente.